Esta convocatoria se dirige a estudiantes que cursen estudios oficiales de Grado o Máster fuera de su isla de residencia

Las ayudas al desplazamiento para estudiantes universitarios residentes en Canarias correspondientes al curso 2025-2026 podrán solicitarse a partir de este martes, una convocatoria destinada a facilitar la movilidad del alumnado que debe o desea trasladarse para continuar su formación académica.

Abre mañana el plazo para solicitar las ayudas al desplazamiento de universitarios canarios del curso 2025-2026. Imagen recurso Freepik

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que cursen estudios oficiales de Grado o Máster fuera de su isla de residencia, ya sea en otra isla del archipiélago canario, en cualquier comunidad autónoma del resto de España o en el extranjero a través de programas de movilidad como SICUE o ERASMUS+.

Por otro lado, esta convocatoria cubre los desplazamientos realizados entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Plazo de un mes para la solicitud

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto desde el 30 de junio hasta el 29 de julio, por lo que se recomienda a los interesados reunir la documentación necesaria y tramitar la solicitud dentro del periodo establecido para evitar incidencias.

Según el Gobierno de Canarias, con esta iniciativa se busca reducir el impacto económico que supone el traslado para miles de estudiantes canarios, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación superior con independencia del lugar donde se impartan los estudios.

Para resolver cualquier duda sobre la convocatoria, las personas interesadas pueden contactar con el servicio de información a través del teléfono 012 o de los números 928 301 012 y 922 470 012.