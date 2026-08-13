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Detenido en Fuerteventura tras amenazar con arma blanca a la víctima y robarle la tarjeta

RTVC / EFE
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El robo se produjo en la Plaza de Radio Ecca, ha informado este jueves la Policía Local de Puerto del Rosario a través de sus redes sociales

Agentes de la Policía Local de Puerto del Rosario (Fuerteventura) han detenido a un hombre acusado de robo con intimidación. Después de amenazar a la víctima con un arma blanca para sustraerle una tarjeta bancaria y unos auriculares.

Detenido en Fuerteventura tras amenazar con arma blanca a la víctima y robarle la tarjeta
Detenido en Fuerteventura tras amenazar con arma blanca a la víctima y robarle la tarjeta / Imagen de archivo

El robo se produjo en la conocida como Plaza de Radio Ecca. Ha informado este jueves la Policía Local de Puerto del Rosario a través de sus redes sociales.

Búsqueda y detención

Tras recibir el aviso y conocer las características aportadas por la víctima, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al presunto autor de los hechos.

Finalmente, los agentes del cuerpo municipal lograron localizar y detener al presunto autor. El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial para el esclarecimiento de los hechos.

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