Las grancanarias sumaron un triunfo y una derrota ante el Audaces en Tenerife para mantener el liderato de su grupo

Capitalinos mantiene el liderato tras un igualado derbi canario de sóftbol femenino

El Capitalinos de Gran Canaria regresó de Tenerife con una victoria y una derrota en el segundo derbi canario de la temporada frente a Audaces en una jornada que volvió a poner de manifiesto el crecimiento del sóftbol femenino en las islas y el alto nivel competitivo que siguen alcanzando los clubes canarios.

El balance de la jornada permite a Capitalinos mantenerse al frente de la clasificación de su grupo, consolidando el excelente trabajo que el equipo viene desarrollando durante toda la temporada y confirmando la progresión de un proyecto que continúa creciendo jornada tras jornada.

Una remontada de carácter para abrir el derbi

El primer encuentro fue una auténtica demostración de carácter y confianza. Tras comenzar por detrás en el marcador, las jugadoras de Capitalinos nunca dejaron de creer en sus posibilidades y fueron reduciendo la diferencia hasta culminar una brillante remontada en la séptima entrada para imponerse por un ajustado 6-5.

El equipo volvió a demostrar una de sus principales señas de identidad: competir hasta el último out. La aportación ofensiva de Glorilén Luna, Vanessa Rial, María Fernández y Freymar Suniaga, unida al gran trabajo desde la peana de Lakhsmi Alonso y al excelente rendimiento colectivo tanto en defensa como en ataque, permitió sumar una victoria de enorme mérito.

Un segundo partido muy competido

El segundo encuentro confirmó, una vez más, el crecimiento del equipo. Frente a un rival que contó con dos lanzadoras de gran nivel, Capitalinos ofreció una imagen notable durante todo el partido.

Aunque el marcador final fue de 9-5 para el conjunto tinerfeño, las grancanarias nunca dejaron de luchar y consiguieron mantenerse dentro del encuentro gracias al esfuerzo colectivo y a una ofensiva que respondió en los momentos importantes. Freymar Suniaga, Vanessa Rial y Arianna Mazzanti lideraron la reacción de un equipo que volvió a demostrar personalidad, compromiso y capacidad para sobreponerse a las dificultades.

El segundo derbi canario volvió a ser una magnífica noticia para el desarrollo del sóftbol femenino en Canarias, reflejando el crecimiento del nivel competitivo y el gran trabajo que vienen realizando los clubes para impulsar esta modalidad deportiva en las islas.

Capitalinos sigue creciendo

Con esta jornada, el Capitalinos de Gran Canaria continúa liderando su grupo, confirmando la gran evolución deportiva del equipo a lo largo de la temporada. El compromiso de las jugadoras, el trabajo constante del cuerpo técnico y la implicación de todo el club siguen dando sus frutos.

Cada partido refleja la identidad de un equipo unido, sólido y con una firme apuesta por el desarrollo del sóftbol femenino. Mantener el liderato en la segunda fase de una competición tan exigente es el resultado del esfuerzo diario, del trabajo colectivo y de un proyecto que continúa creciendo con paso firme.