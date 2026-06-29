Canarias presenta la tercera mayor tasa de víctimas de violencia machista

El archipiélago registró una tasa de mujeres denunciantes de 23,4 por cada 100.000

Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia machista que lo denuncian, 23,4 por cada 100.000 mujeres, cuando la media nacional se sitúa en 18,1, medio punto más que hace un año.

Un grupo de mujeres coloca lazos morados durante un acto homenaje a mujeres asesinadas, en una imagen de archivo. EFE/Raúl Sanchidrián

Por encima de la media nacional también se encuentran Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2, y Andalucía, con 18,8.

Datos nacionales

Estos datos son del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística del primer trimestre de 2026.

En el Observatorio se hace constar que el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales en dicho periodo ascendió a 50.911, un aumento del 6,36 % con respecto a un año antes, mientras que 45.220 mujeres presentaron denuncias como víctimas, un incremento del 3,75 %.

En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 15.474, de las que el 81,78 % fueron condenatorias.

Del total de mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año (45.220), tres quintas partes (60,73 %) tenían nacionalidad española y el 39,27 % restante procedían de otros países.

El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107, y, de ellos, el 72,90 % tenían nacionalidad española.