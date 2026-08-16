En cuanto a los aeropuertos, el aeropuerto grancanario será el que más vuelos registre en la jornada de este domingo, 369, seguido del de Tenerife Norte (248) y Lanzarote (220)

Los ocho aeropuertos de Aena en las islas Canarias operarán este domingo, 16 de agosto, un total de 1.298 vuelos, de los que 447 serán internacionales.

Imagen archivo RTVC.

Según datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario, durante este tercer fin de semana de agosto, que coincide con el festivo del 15 de agosto (Asunción de la Virgen) y en medio de la activación de controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia, en el archipiélago habrá 3.863 operaciones, 1.379 de ellos internacionales.

Nivel nacional

En cuanto a los aeropuertos, el aeropuerto grancanario será el que más vuelos registre en la jornada de este domingo, 369, seguido del de Tenerife Norte (248) y Lanzarote (220).

Mientras, en el conjunto de España, Aena prevé un total de 22.444 vuelos durante este tercer fin de semana de agosto, siendo este domingo el día con más vuelos a nivel nacional, con un total de 7.492, seguido del sábado (7.479) y de la jornada de este viernes (7.473).