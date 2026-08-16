Cae un drago frente a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna

La caída del drago se produjo en una de las zonas más transitadas y reconocibles de la ciudad, en las inmediaciones de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna

Uno de los dragos situados frente a la Catedral de San Cristóbal de La Laguna se desplomó por completo durante la pasada noche de sábado. El drago quedó tendido junto al entorno del templo, así como en la calle peatonal que se encuentra justo al lado.

Informa. RTVC.

Imagen cedida a RTVC.

El suceso se produjo en una de las zonas más transitadas y reconocibles de la ciudad, en las inmediaciones de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna. Cabe destacar que no se han registrado heridos, como consecuencia de la caída de mencionado ejemplar.

De momento se desconocen las causas que provocaron esta caída. Por tanto, no se ha confirmado si el árbol presentaba algún tipo de deterioro interno, problemas estructurales o si pudo existir algún factor externo. Así es que, se llevará a cabo una valoración técnica para determinar así lo sucedido.