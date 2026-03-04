ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Cae el drago emblemático de Los Realejos, en Tenerife

RTVC
RTVC

El drago de Los Realejos cayó hace pocos minutos sobre varios vehículos sin causar heridos

El drago, de grandes dimensiones ha caído hace apenas unos minutos en Los Realejos, en Tenerife, impactando sobre varios vehículos estacionados en las inmediaciones del cementerio de San Francisco, en el Realejo Bajo.

Cae el drago emblemático de Los Realejos, en Tenerife
Cae el drago emblemático de Los Realejos, en Tenerife

Según las primeras informaciones facilitadas por el Ayuntamiento, no se han producido daños personales. Agentes de la Policía Local ya se encuentran en la zona para asegurar el área y evaluar los desperfectos materiales.

El drago de Los Realejos cayó hace pocos minutos sobre varios vehículos sin causar heridos
El drago de Los Realejos cayó hace pocos minutos sobre varios vehículos sin causar heridos. Javier Hernández

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Santa Cruz de La Palma defiende la imagen de los ‘Enanos’

Canarias refuerza su posicionamiento sostenible en la ITB y tranquiliza al mercado alemán ante la inestabilidad geopolítica

Los primeros 22 españoles salen de Irán hacia Madrid

Canarias registra más de 200 incidencias desde la llegada de la borrasca Regina

España desmiente a la Casa Blanca el cambio en la postura sobre Irán

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026