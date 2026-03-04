Cae el drago emblemático de Los Realejos, en Tenerife

El drago de Los Realejos cayó hace pocos minutos sobre varios vehículos sin causar heridos

El drago, de grandes dimensiones ha caído hace apenas unos minutos en Los Realejos, en Tenerife, impactando sobre varios vehículos estacionados en las inmediaciones del cementerio de San Francisco, en el Realejo Bajo.

Según las primeras informaciones facilitadas por el Ayuntamiento, no se han producido daños personales. Agentes de la Policía Local ya se encuentran en la zona para asegurar el área y evaluar los desperfectos materiales.