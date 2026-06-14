Herido un motorista tras chocar con un coche en Puerto de la Cruz

El accidente tuvo lugar este sábado en la avenida Loro Parque y obligó a movilizar recursos de emergencia del 112

Un motorista ha resultado herido este sábado tras colisionar con un automóvil en la avenida Loro Parque, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Imagen de archivo. CECOES 112

El accidente ocurrió sobre las 16:37 horas, momento en el que la sala operativa del 112 recibió una alerta que informaba del siniestro. Tras conocer lo sucedido, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Traslado al hospital del motorista herido

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió al afectado y comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Posteriormente, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Universitario Hospiten Bellevue para continuar con su asistencia médica.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Local regularon el tráfico en el entorno del accidente y elaboraron el correspondiente atestado.