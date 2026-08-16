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Al menos doce fallecidos y diez heridos al volcar un autobús de Polonia en Hungría

RTVC / Europa PRESS
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El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus «más sinceras condolencias» a los familiares de los fallecidos

Alrededor de 12 fallecidos y otra decena de personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús con matrícula de Polonia en Hungría. Como así anunció, el primer ministro del país, Péter Magyar.

Imagen cedida EuropaPress.

«Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3″, ha informado en sus redes sociales.

Labores de rescate

El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus «más sinceras condolencias» a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.

Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autbús viajaban «turistas polacos». El también vice primer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.

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