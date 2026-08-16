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Heridos un hombre y una niña al precipitarse un coche por un barranco en Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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Bomberos del Consorcio de Emergencias tuvieron que excarcelar al conductor, atrapado entre los sillones y el techo, porque el coche había quedado boca abajo

Un hombre de 42 años y una niña de siete resultaron heridos sobre las 23.00 horas de este sábado tras la salida de vía de un coche y su posterior precipitación desde una altura de 40 metros en la vía GC-100, a la altura de Cuatro Puertas y dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Imagen archivo RTVC.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias tuvieron que excarcelar al conductor, atrapado entre los sillones y el techo, porque el coche había quedado boca abajo.

Carácter grave

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los heridos. Entre ellos, un hombre con politraumatismos de carácter grave. Por tanto, se le trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria; y una niña que tuvo una herida facial y en cabeza, motivo por el que fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado.

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