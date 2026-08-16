La devoción a la Morenita une a Canarias en la Ofrenda

La jornada comenzó con la salida de la imagen de la Morenita desde la Basílica, acompañada por los Padres Dominicos

El recinto situado junto al Ayuntamiento de Candelaria acogió este sábado, 15 de agosto, la tradicional Ofrenda a la Patrona de Canarias, que en esta edición, bajo el título ‘Las Candelas de Canarias’, propuso un recorrido por las distintas manifestaciones de devoción a la Virgen de Candelaria presentes en todo el Archipiélago.

La jornada comenzó con la salida de la imagen de la Virgen de Candelaria desde la Basílica, acompañada por los Padres Dominicos, con su prior, Dailos José Melo González, al frente; las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa, Mari Brito; fieles y ocho parejas ataviadas con trajes tradicionales representativos de cada una de las islas.

Imagen cedida Ayto de Candelaria.

Nuestra Señora de Candelaria

La propuesta partió de una realidad poco conocida fuera del Archipiélago: en cada isla y en muchos de sus pueblos existen advocaciones de Nuestra Señora de Candelaria, cada una con su historia y su identidad propias, pero todas latiendo en un mismo corazón.

Con la Danza de la Santísima Trinidad de Igueste sobre el escenario y la entrada de las pescadoras de Candelaria, comenzó un viaje por los principales lugares y expresiones de fe vinculados a la Virgen de Candelaria a lo largo de la geografía isleña.

Momentos más destacados

“La Ofrenda es la noche en la que Canarias entera cabe en una plaza”, señaló la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito. “Este año hemos querido recorrer las advocaciones que existen en cada isla y en tantos de nuestros pueblos, porque todas cuentan una historia distinta y todas laten en el mismo corazón. Que en ese viaje estuviera también Venezuela dice mucho de quiénes somos: la devoción a la Morenita se fue con nuestra gente y volvió con ella. Gracias a cuantos han hecho posible esta noche y, sobre todo, a quienes la compartieron con el de al lado, que es la única manera de vivirla”.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con la interpretación de ‘Chaxiraxi’, a cargo de Taller Canario, mientras el Colectivo Guanches de Candelaria avanzaba por el pasillo central hasta situarse a los pies de la Morenita. Previamente, el público, que llenó el recinto, se había puesto en pie durante el homenaje a la emigración y la referencia a la comunidad venezolana, con quien todos los canarios mantenemos un estrecho vínculo.

Imagen cedida Ayto de Candelaria.

Imagen de la Virgen de Candelaria

La emoción volvió a hacerse protagonista con la interpretación del himno a la Virgen de Candelaria, a cargo de Ayla Rodríguez, Manolo Estupiñán, Candelaria González y Pancho Corujo.

La despedida de la imagen de la Virgen del recinto estuvo protagonizada, como es tradicional, por Chago Melián, que interpretó Bendita mi tierra guanche. La imagen emprendió entonces el camino de regreso a la Basílica, acompañada por los Guanches de Candelaria y los Coros y Danzas de La Gomera.

Durante el espectáculo se escucharon las voces de la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas; el tenor lanzaroteño Pancho Corujo; el divulgador grancanario especializado en patrimonio etnográfico Iván Quintana; el gomero y especialista en Historia del Arte Eduardo Duque; y el timplista majorero Domingo ‘El Colorao’, quienes fueron introduciendo y contextualizando las diferentes historias y manifestaciones de devoción que se sucedieron sobre el escenario. Elvis Sanfiel, por su parte, fue el encargado de dirigir y conducir esta Ofrenda de todas las Islas a su Patrona.