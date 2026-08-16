Fallecen dos personas en distintos accidente de tráfico en Canarias, uno en Tejina, en la isla de Tenerife y otro en Gáldar, en Gran Canaria

Un motorista de 41 años murió pasadas las 23.00 horas de este sábado al chocar con un turismo en la Carretera de Tejina, en concreto a su paso por Valle Guerra y municipio de La Laguna (Tenerife).

Imagen archivo RTVC.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal tan sólo pudo confirmar a su llegada el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas a consecuencia del impacto.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

Accidente en Gran Canaria

Un conductor ha fallecido en la mañana de este domingo al salir de la vía y caer por un barranco desde unos 30 metros de altura en Fagajesto, dentro del municipio de Gáldar (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que añade que el vehículo se incendió durante el accidente y las llamas quemaron unos 600 metros cuadrados de cañaveral hasta que pudo ser sofocado por bomberos del Consorcio de Emergencias.

Al respecto, según apunta el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), en el lugar permanece una Unidad Presa del Cabildo de Gran Canaria refrescando la zona.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre debido a que sufrió lesiones incompatibles con la vida.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron en el dispositivo desplegado y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.