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Escolares aprenden a detectar las corrientes de retorno para prevenir ahogamientos

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Una escuela de surf de Tenerife acoge una jornada para enseñar a los menores cómo actuar con seguridad en el mar

Niños de una escuela de surf de Tenerife han participado este martes en una charla sobre seguridad en el mar impartida por el promotor de Canarias, 1.500 kilómetros de Costa, Sebastián Quintana.

La iniciativa busca prevenir ahogamientos mediante la identificación de corrientes de retorno y la difusión de pautas de actuación ante situaciones de riesgo.

Por islas, Tenerife encabeza el número de ahogamientos con 15 víctimas mortales hasta julio, seguida de Fuerteventura con nueve
Imagen de archivo / RTVC

Las corrientes de retorno representan la segunda causa de muerte relacionada con el medio acuático en el mundo. Sin embargo, muchos accidentes pueden evitarse si los usuarios conocen cómo identificarlas y cómo reaccionar.

Durante la jornada, Sebastián Quintana explicó las principales recomendaciones para disfrutar del mar con seguridad.

Formación desde edades tempranas

Los asistentes pertenecen a la Kontraola Surf School, en Tenerife. La actividad acercó a los menores conceptos básicos sobre prevención y autoprotección en el entorno marino.

La principal recomendación consiste en mantener la calma, evitar nadar directamente hacia la orilla y pedir ayuda.

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