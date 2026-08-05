Oswaldo Tavío, el guardia civil canario que rescató a un bebé en el mar de Ceuta

Oswaldo Tavío y otros tres compañeros guardias civiles permanecieron hasta 15 horas en el agua para auxiliar a miles de personas que intentaban alcanzar el territorio español

Informa: Redacción Informativos RTVC

La imagen del guardia civil canario Oswaldo Tavío rescatando a un bebé que estaba a punto de ahogarse en el mar de Ceuta ha dado la vuelta al mundo. Una escena que resume la dureza de una jornada en la que él y otros compañeros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil permanecieron hasta 15 horas en el agua para auxiliar a miles de personas que intentaban alcanzar territorio español.

Tavío lleva 24 años destinado en el GEAS de Ceuta, pero reconoce que lo ocurrido el pasado 30 de julio todavía no le permite dormir tranquilo. En medio del caos, entre cientos de personas que luchaban por mantenerse a flote, su mirada se cruzó con la de un bebé que estaba a punto de desaparecer bajo el agua.

El agente no dudó. Se lanzó hacia el pequeño y consiguió ponerlo a salvo. La fotografía del rescate se ha convertido en uno de los símbolos de una jornada marcada por la desesperación y la tragedia en las aguas próximas a la frontera entre España y Marruecos.

Oswaldo Tavío, guardia civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Imagen RTVC

Más de un centenar de víctimas

El bebé sobrevivió, pero no lo hicieron muchas otras personas. La tragedia dejó más de un centenar de víctimas mortales, según los datos conocidos hasta ahora, en lo que se perfila como la mayor tragedia documentada en las fronteras hispano-marroquíes.

Para Tavío, el trabajo no terminó cuando salió del agua. El agente está convencido de que todavía podría haber cuerpos en el fondo del mar, especialmente en la zona de la Playa del Tarajal, y asegura que no piensa detenerse hasta recuperar a las personas que continúan desaparecidas.

Durante hasta 15 horas, Tavío y sus tres compañeros se enfrentaron al cansancio, al oleaje y a una situación límite para intentar salvar vidas.