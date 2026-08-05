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El grupo social ONCE se situó en 2025 como el tercer máximo empleador del país

Redacción RTVC
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El grupo social ONCE se situó en 2025 como el tercer máximo empleador del país, con 80.000 profesionales en plantilla, casi 4.500 en Canarias

En 2025 el grupo social ONCE creó más de 2.600 nuevos puestos de trabajo. Según el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, «en Canarias hay 230 nuevos trabajadores, de los cuales 150 son vendedores. Hemos logrado atender a más del 61% de las personas afiliadas.

También han creado empleo indirecto a través de su labor de concienciación. Más de 13.000 personas con discapacidad fueron contratadas en terceras empresas, organizaciones o administraciones. El 59% de los contratados son personas con discapacidad.

El 59% de los contratados son personas con discapacidad. RTVC
El 59% de los contratados son personas con discapacidad. RTVC

El informe anual destaca su inversión social. Más de 262 millones de euros. López explica que extendieron su atención a personas extranjeras, que residen en España, con problemas de visión. Han ascendido a más de 1.000.

Por otro lado, destinan parte de sus ingresos al desarrollo de tecnología accesible. Manuel Morillo, instructor de tiflotecnología y braille, cuenta que la aplicación de ‘Entreno ONCE‘ es una de las últimas aplicaciones que ha incluido el grupo social en su catálogo de aplicaciones accesibles. Permite un entreno funcional de la mente.

Otra de las aplicaciones que acaban de desarrollar se llama ‘Tramo‘, útil en ciudades que cuentan con ferrocarriles y tranvía.

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