Un individuo intentó apuñalar a una persona este martes, es por ello que reclaman poder utilizar todos los dispositivos electrónicos disponibles

Un individuo intentó apuñalar a una persona este martes en la playa de Las Canteras. Por ello, el sindicato CSIF reclamó usar todos los dispositivos electrónicos de control. Los agentes exigen estas armas para proteger la integridad ciudadana ante estas situaciones.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La alcaldesa y el concejal de seguridad presentaron estos equipos hace tiempo. Concretamente, ambos exhibieron los nuevos dispositivos electrónicos el 13 de febrero de 2025.

Sin embargo, la gran mayoría de los efectivos policiales no puede utilizarlos. En la actualidad, los policías locales siguen sin llevar estas herramientas. Los agentes afrontan los altercados violentos si estos materiales. El intento de apuñalamiento de este 4 de agosto evidencia esta carencia.

La falta de habilitación oficial

Fran Melián, delegado sindical del CSIF en la Policía Local, señala a la propia administración como la única responsable de esta situación. Asimismo, el representante sindical denuncia la falta de una habilitación oficial adecuada. Según explica, la administración debe facilitar la formación para portar estas armas.

Actualmente, los nuevos agentes sí reciben instrucción básica en la Academia de Policía. No obstante, la administración pone trabas constantes y exige nuevos trámites burocráticos.

La postura del Ayuntamiento

El Ayuntamiento exige una certificación adicional de la Academia Canaria de Seguridad. Por el contrario, el CSIF asegura que ese documento extra resulta totalmente innecesario. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, reconoció el retraso en este trámite. Íñiguez confirmó el proceso de homologación general para toda la plantilla local.

Finalmente, esta lenta burocracia compromete seriamente la integridad de todos los ciudadanos.