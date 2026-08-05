El Cabildo de Tenerife ha puesto en funcionamiento el servicio para caravanas en el Punto Limpio de Jagua, próximo a la Playa de Las Teresitas

El nuevo espacio es el primero del Área Metropolitana, que se está radicado junto a la Dársena Pesquera de Santa Cruz, en la antesala del Parque Rural de Anaga. Es el tercero de los programados que ya están operativos junto con el Punto Limpio de Arona y el Centro Logístico del mismo municipio.

Se trata de la tercera infraestructura de este tipo específica para este tipo de vehículos que existe en la Isla. Cabildo de Tenerife

Se trata de la tercera infraestructura de este tipo específica para este tipo de vehículos que existe en la Isla. Se suma a las dos que hay en el municipio de Arona, en el Punto Limpio y en el Centro Logístico de Malpaso, y que ya se encuentran completamente operativos.

Una propuesta que poco a poco se ampliará por los puntos limpios de la Isla para dar respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de caravanistas con las que la Consejería ha trabajado estrechamente para hacer realidad la operatividad de distintos enclaves para concentrar los servicios solicitados. Tales como: evacuación de aguas negras y grises y reposición de agua potable.

El objetivo principal es evitar que los vertidos se realicen de manera descontrolada en espacios no autorizados, los cuales suelen ser zonas de gran valor medioambiental.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señala que “la puesta en marcha de este nuevo punto de servicio supone un paso más en la estrategia que estamos desarrollando para compatibilizar el crecimiento del turismo itinerante con la protección de nuestro entorno. Tenerife necesita servicios modernos, bien distribuidos y respetuosos con el medio ambiente, y este es un buen ejemplo de ello.”

Plan de obras

A través de un plan de obras y actuaciones el área de Residuos ha comenzado a elaborar los proyectos para crear zonas en los puntos limpios de la isla para caravanas. Un plan que culminará con que cada uno de estos espacios de la red estén operativos para albergar un punto de evacuación de aguas negras, grises y otra de suministro de agua potable.

Los Puntos Limpios de Jagua y Arona y el Punto Limpio que se integra en el Centro Logístico de Malpaso, también en Arona, cuentan un horario de lunes de 8:00 a 16:00 horas; martes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas; sábados, de 9:00 a 20:00 horas; y domingo, de 9:00 a 14:00 horas.