Dávila comparte la actividad desarrollada por el Proyecto FARO junto a usuarios de Granadilla de Abona y San Miguel

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visitó la playa de El Médano para compartir una jornada de promoción de la salud y envejecimiento activo organizada por el Proyecto FARO, dependiente de la consejería insular de Educación para la Prevención, una iniciativa insular orientada a prevenir la fragilidad y fomentar hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

Tenerife impulsa el envejecimiento activo con una jornada de promoción de la salud para personas mayores / Cabildo de Tenerife

La actividad, desarrollada en coordinación con el Ayuntamiento Granadilla de Abona y San Miguel de Abona dentro de la programación estival del proyecto, reunió a 250 personas mayores de Granadilla de Abona y 80 de San Miguel.

Actividades centradas en los hábitos saludables

La jornada comenzó a primera hora de la mañana con diferentes acciones preventivas y de educación para la salud centradas en la promoción de una alimentación equilibrada y la adquisición de hábitos saludables. Como complemento a la actividad, los participantes disfrutaron de un desayuno saludable en un entorno comunitario al aire libre, favoreciendo además la convivencia, el bienestar emocional y la participación social.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que «cuidar de nuestros mayores también significa ofrecerles oportunidades para mantenerse activos, relacionarse y disfrutar de espacios como nuestras playas mientras adquieren herramientas para mejorar su salud y su calidad de vida. Ese es precisamente el objetivo del Proyecto FARO: prevenir, acompañar y promover un envejecimiento activo y saludable».

Los mayores, los protagonistas

Dávila añadió que «queremos una isla en la que las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida comunitaria. Cada actividad como esta contribuye a combatir la soledad no deseada, fomenta hábitos saludables y refuerza el bienestar físico y emocional de quienes tanto han aportado a Tenerife».

El Proyecto FARO traslada durante el verano parte de sus actuaciones a espacios comunitarios al aire libre para acercar la prevención y la promoción de la salud a las personas mayores en entornos cercanos y accesibles. A través de estas acciones, el Cabildo de Tenerife continúa impulsando políticas orientadas a favorecer un envejecimiento saludable, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de este colectivo.