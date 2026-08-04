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Tenerife impulsa el envejecimiento activo con una jornada de promoción de la salud para personas mayores

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Dávila comparte la actividad desarrollada por el Proyecto FARO junto a usuarios de Granadilla de Abona y San Miguel

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, visitó la playa de El Médano para compartir una jornada de promoción de la salud y envejecimiento activo organizada por el Proyecto FARO, dependiente de la consejería insular de Educación para la Prevención, una iniciativa insular orientada a prevenir la fragilidad y fomentar hábitos de vida saludables entre las personas mayores.

Tenerife impulsa el envejecimiento activo con una jornada de promoción de la salud para personas mayores
Tenerife impulsa el envejecimiento activo con una jornada de promoción de la salud para personas mayores / Cabildo de Tenerife

La actividad, desarrollada en coordinación con el Ayuntamiento Granadilla de Abona y San Miguel de Abona dentro de la programación estival del proyecto, reunió a 250 personas mayores de Granadilla de Abona y 80 de San Miguel.

Actividades centradas en los hábitos saludables

La jornada comenzó a primera hora de la mañana con diferentes acciones preventivas y de educación para la salud centradas en la promoción de una alimentación equilibrada y la adquisición de hábitos saludables. Como complemento a la actividad, los participantes disfrutaron de un desayuno saludable en un entorno comunitario al aire libre, favoreciendo además la convivencia, el bienestar emocional y la participación social.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que «cuidar de nuestros mayores también significa ofrecerles oportunidades para mantenerse activos, relacionarse y disfrutar de espacios como nuestras playas mientras adquieren herramientas para mejorar su salud y su calidad de vida. Ese es precisamente el objetivo del Proyecto FARO: prevenir, acompañar y promover un envejecimiento activo y saludable».

Los mayores, los protagonistas

Dávila añadió que «queremos una isla en la que las personas mayores sigan siendo protagonistas de la vida comunitaria. Cada actividad como esta contribuye a combatir la soledad no deseada, fomenta hábitos saludables y refuerza el bienestar físico y emocional de quienes tanto han aportado a Tenerife».

El Proyecto FARO traslada durante el verano parte de sus actuaciones a espacios comunitarios al aire libre para acercar la prevención y la promoción de la salud a las personas mayores en entornos cercanos y accesibles. A través de estas acciones, el Cabildo de Tenerife continúa impulsando políticas orientadas a favorecer un envejecimiento saludable, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de este colectivo.

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