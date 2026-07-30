Seis establecimientos de la capital se adhieren al protocolo impulsado por el Cabildo de Tenerife para saber actuar ante posibles casos de acoso

El Cabildo de Tenerife ha formalizado, este jueves, la adhesión de seis establecimientos de Santa Cruz de Tenerife al Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturno. Una iniciativa impulsada por la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad para convertir estos espacios en entornos más seguros e igualitarios.

A través de esta firma, los establecimientos Bulan Chill Out-Restaurant, The Red Lion British Pub, Bambú Lounge Tenerife, Azotea Urban 180, Dubliner y Sabbath se suman a esta iniciativa pionera. Alcanza un total de 15 locales distribuidos entre Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona y Puerto de la Cruz.

Una iniciativa impulsada por la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad para convertir estos espacios en entornos más seguros / Cabildo de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradeció a los representantes de los seis establecimientos «su compromiso para convertir sus locales en espacios más seguros». El acuerdo tiene el objetivo de poder disfrutar de un ocio nocturno en libertad.

Se continuará ampliando esta red hacia otros municipios de la isla para que cada vez más establecimientos cuenten con personal formado y protocolos eficaces de actuación frente a posibles situaciones de acoso o agresión sexual, según el Cabildo.

La iniciativa se dirige a espacios como discotecas, pubs, terrazas y salas de fiesta. Habrá un período de formación específica, la entrega de una guía de recursos especializados para las víctimas, la adecuación de zonas de luz, la coordinación con los servicios especializados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así como, campañas de sensibilización y herramientas de seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.

Entidades y locales adheridos desde el inicio

El Protocolo para la Prevención de las Violencias Sexuales en Locales de Ocio Nocturno Privados comenzó a aplicarse el pasado verano en nueve establecimientos de Adeje, Arona y Puerto de la Cruz: Blanco Bar Tenerife, Pez Gordo Iriarte, Cervecería City, Magnum Pub, Monkey Beach Club, Babylon Disco Gay Pub, The Roof Bar, Papagayo Beach Club y la Discoteca Achaman.

A través de la firma, las empresas se comprometen a formar a sus plantillas, colocar material informativo y de sensibilización en español, inglés y alemán. Colaborar en las campañas de prevención y aplicar los procedimientos de actuación previstos en el protocolo ante posibles situaciones de acoso o agresión sexual.

Los nueve establecimientos que se incorporaron en la primera fase del proyecto ya han completado la formación inicial prevista en el protocolo. Además, el programa incorpora este año una modalidad de formación en vídeo que complementa las sesiones presenciales y facilita la participación del personal de los locales, adaptándose a las particularidades y horarios del sector del ocio nocturno.