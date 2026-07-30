El Bosque de los Recuerdos, en Valleseco, ya luce nueva imagen

El consejero Juan Díaz, junto al alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, visita el nuevo espacio de memoria y homenaje para depositar las cenizas de familiares fallecidos

El consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, junto al alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, visitaron este jueves el espacio denominado Bosque de los Recuerdos, una parcela en la que ha culminado recientemente su proceso de acondicionamiento y mejora tras la finalización de las actuaciones ejecutadas en el marco del proyecto Fomento para el Empleo 2025. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta), financiada por el Cabildo de Gran Canaria y el Servicio Canario de Empleo, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

El Bosque de los Recuerdos, en Valleseco, culmina su acondicionamiento gracias a un plan de empleo del Cabildo

Un lugar de homenaje y recuerdo

Con motivo de la finalización de los trabajos, el consejero Juan Díaz y el alcalde José Luis Rodríguez, junto a la directora y el gerente de Fundación Foresta, Alicia Rodríguez y Sergio Armas, respectivamente, visitaron este espacio conmemorativo para conocer el resultado de las actuaciones realizadas y en las que el Cabildo invirtió 400.000 euros.

Esta iniciativa ha permitido mejorar la accesibilidad, funcionalidad e integración paisajística del Bosque de los Recuerdos. Está concebido como un lugar de homenaje donde familiares o personas allegadas pueden preservar la memoria de sus seres queridos en un entorno natural.

“Con la segunda fase de este proyecto ya realizada faltaría la tercera que corresponde a la accesibilidad y de la cual se encargará el Ayuntamiento”, explicó Juan Díaz, consejero de Empleo y Desarrollo Local.

“Una vez que se acabe, aquellas personas que hayan decidido incinerar los cuerpos de sus familiares lo podrán enterrar con un árbol y no en un cementerio. Así que se trata de un proyecto que llega al corazón de la gente y que además colabora con el medioambiente. Además, cabe destacar la formación en el sector primario de muchos jóvenes que a través de Foresta, y con la subvención de la Consejería del Cabildo de Gran Canaria”, añadió el consejero.

Igual que un nicho

Por su parte, el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, explicó que la concesión y el servicio se prestará durante una serie de años y ya cuando se acabe, podrá reutilizarse o la familia o el familiar que quieran seguir utilizando tendrá que pagar la siguiente concesión. “Funciona exactamente igual que un nicho, la idea es que se haga por 5 años y habrá que pagar una cuota de mantenimiento de la instalación”, añadió el alcalde.

El Bosque de los Recuerdos, en Valleseco, culmina su acondicionamiento gracias a un plan de empleo del Cabildo

Asimismo, la directora de la Fundación Foresta, Alicia Rodríguez detalló que “se han plantado fallas, barbusanos y acebiños”, entre otros. “La idea era realizar esta restauración y recuperación ambiental e insertar a personas que tienen dificultad de empleabilidad”, añadió la directora.

Entre los trabajos ejecutados destacan la instalación de vallados, el acondicionamiento de senderos y accesos, la reconstrucción de muros de piedra y la instalación de tomas de agua para facilitar las labores de mantenimiento. A esto se suma la colocación de carteles identificativos para la localización de cada árbol y la instalación de los depósitos en los que los familiares podrán colocar las cenizas de sus seres queridos. Asimismo, se llevaron a cabo labores continuadas de desbroce, eliminación de especies invasoras, riego, mantenimiento de las parcelas y recuperación de elementos tradicionales del paisaje, como una antigua era, que ha sido integrada en el conjunto del espacio.

Formación y empleo al servicio de la restauración ambiental

Estas acciones están vinculadas al proyecto Fomento para el Empleo 2025, una iniciativa que combina formación, empleo y restauración ambiental mediante actuaciones de conservación y mejora del medio natural en distintos municipios de Gran Canaria.

El programa, de nueve meses de duración con la financiación íntegra del Cabildo de Gran Canaria y el Servicio Canario de Empleo a través del FDCAN, contó con una inversión de 400.000 euros y permitió la contratación de 14 personas: una directora, una administrativa, un encargado de campo, una capataza, una motoserrista y nueve peones forestales.

Además del Bosque de los Recuerdos, el proyecto ha desarrollado actuaciones en otros espacios de los municipios de Valleseco, Teror y Santa María de Guía, entre ellos la Finca de Osorio, Pico del Rayo y La Solapilla. En conjunto, las intervenciones han abarcado una superficie de 8,35 hectáreas, con la plantación de 3.037 árboles y el uso de 53.477 litros de agua para garantizar el correcto establecimiento de las nuevas plantaciones.

Certificados

Como parte del itinerario formativo, las personas participantes obtuvieron el certificado de profesionalidad de nivel 1 en ‘Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería’. Una formación de 330 horas homologada por el Servicio Canario de Empleo que refuerza sus competencias profesionales y favorece su inserción laboral en el sector ambiental.

La culminación de estas actuaciones pone de manifiesto el compromiso conjunto del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Valleseco y Fundación Foresta con la recuperación y conservación de espacios naturales de alto valor ambiental y social. Este compromiso se ha visto renovado recientemente con la puesta en marcha del proyecto de Fomento del Empleo 2026, que también ha sido subvencionado por el área de Empleo del Cabildo con otros 477.000 euros para formar a otros 18 desempleados en labores agrícolas y de jardinería.