Carmen nace en en el traslado al hospital desde Agaete

El trabajo de parto se inició de forma inminente, por lo que los equipos sanitarios decidieron detener el recurso sanitario para asistir el nacimiento con seguridad

Personal del SUC y del Centro de Salud de Agaete asisten un parto en ambulancia durante el traslado de la gestante al hospital

Personal sanitario del Centro de Salud de Agaete y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron hace unos días a una mujer que se puso de parto cuando era trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al hospital.

El incidente se produjo en torno a las cinco de la madrugada, cuando la mujer, tras romper aguas en su domicilio, acudió junto a su pareja al centro de salud de Agaete. Después de valorarla la médico y la enfermera de guardia, se comprobó que el parto era inminente, por lo que contactaron con el coordinador sanitario del SUC.

Con la información facilitada por el equipo sanitario, el enfermero coordinador dedujo que el nacimiento podía producirse antes de la llegada al hospital y activó de manera preventiva la ambulancia medicalizada del SUC con base en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para que saliera al encuentro de la ambulancia de soporte vital básico que se había medicalizado con el personal sanitario del centro de salud y estaba trasladando a la gestante y su pareja.

Sin tiempo

Cuando la ambulancia básica circulaba a la altura de Tinoca, la mujer inició el trabajo de parto, por lo que, tras comunicarlo a la sala de emergencias, el coordinador sanitario indicó a ambos recursos que se detuvieran en la gasolinera que se encuentra en esa zona para poder asistir el parto con las máximas garantías de seguridad.

Tras el encuentro de los dos equipos sanitarios, se decidió atender el nacimiento en el interior de la ambulancia de soporte vital básico. En la asistencia participaron los dos médicos, las dos enfermeras, los técnicos de emergencias de ambos recursos y el padre de la recién nacida que estuvo en todo momento dando apoyo a la madre.

El parto se desarrolló con éxito y la mujer dio a luz a una niña, Carmen, que junto a su madre llegaron después en la ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para su valoración. Por su parte, el equipo sanitario de Agaete regresó a su centro de salud en la ambulancia de soporte vital básico tras finalizar la asistencia.