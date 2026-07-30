Transición Ecológica instala sistemas de autoconsumo en el Parque Nacional del Teide

El sistema permitirá abastecer de energía limpia y de forma autónoma a los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Parque Nacional del Teide

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha instalado un sistema de generación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento mediante baterías que permitirá abastecer de energía limpia y de forma autónoma a los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Parque Nacional del Teide.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, visita el sistema fotovoltaico de autoconsumo implantado recientemente en los edificios del Parque Nacional del Teide

La actuación, ejecutada por la empresa pública Tragsa con 500.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation, permite un suministro eléctrico continuo sin depender de grupos electrógenos alimentados con combustibles fósiles.

Hasta ahora, el suministro eléctrico en El Portillo dependía de grupos electrógenos, con los consiguientes costes de combustible, mantenimiento y limitaciones operativas.

El proyecto ha consistido en la implantación de una microred eléctrica aislada que conecta los edificios públicos de El Portillo mediante una instalación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento para cuando no existe producción solar.

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata, ha manifestado que incorporar energías renovables en un entorno tan singular como el Parque Nacional del Teide permite mejorar los servicios públicos, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una gestión más sostenible de los parques nacionales.