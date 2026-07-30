Alemán sustituye en el cargo al frente de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria a Tilman Kuttenkeuler

El patronato de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria ha nombrado como nuevo director general a Zoilo Alemán, tras superar el proceso de selección convocado para ocupar el cargo, que hasta finales de junio desempeñó Tilman Kuttenkeuler durante diez años.

Zoilo Alemán, elegido nuevo director de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas

Amplia trayectoria profesional

La Fundación destaca que Zoilo Alemán cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección turística, en comunicación y organización de eventos corporativos y, entre su trayectoria profesional destaca que fue director del palacio de congresos de ExpoMeloneras, en Maspalomas, recinto que posicionó como referente nacional e internacional.

La Fundación, constituida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo, abre con el nombramiento de Alemán una nueva etapa en la gestión del Auditorio Alfredo Kraus y Palacio de Congresos de Canarias, así como del Teatro Pérez Galdós, dos espacios fundamentales dentro de la vida cultural y congresual de la ciudad y de la isla.

Este cambio obedece, según la institución, a la intención de que la nueva dirección asuma el desarrollo y el liderazgo de una nueva etapa de la Fundación Auditorio y Teatro, reforzando la identidad del Auditorio Alfredo Kraus, el Palacio de Congresos de Canarias y el Teatro Pérez Galdós, proyectando su actividad hacia nuevos retos.

Zoilo Almán es doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con una tesis especializada en turismo de congresos, y graduado en Administración de Empresas. Además, cuenta con estudios de posgrado en Saint Martins College of Art & Design, Máster oficial en Dirección y Planificación Turística por la ULPGC y el Advanced Management Program de IE Business School.

Actualmente, finaliza el Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la UNIR y es socio fundador de la Asociación Canaria de la Industria MICE (turismo de congresos), precisa el comunicado.