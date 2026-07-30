Cambios en las líneas 26 y 48 de Guaguas Municipales a partir de agosto

Se activa la Línea 27 para conectar Siete Palmas y el Campus Universitario de Tafira mientras quede cerrado al tráfico el viaducto del Guiniguada, ya que se verán afectadas las líneas 26 y 48

Guaguas Municipales pone en marcha a partir del domingo 2 de agosto la Línea 27 para conectar Siete Palmas con el Campus de Tafira. La Línea 26, Santa Catalina- Campus Universitario, finalizará su recorrido en Siete Palmas. Lo mismo ocurrirá con la Línea 48, Escaleritas – Campus Universitario.

Guaguas Municipales pone en marcha la línea 27 para conectar Siete Palmas y el Campus Universitario de Tafira durante las obras del viaducto del Guiniguada

Nuevos trayectos de la 26 y la 48

Durante esta primera fase del cierre, mientras quede cerrado al tráfico el tramo del viaducto del Guiniguada en sentido norte entre la rotonda del Lomo Blanco y Siete Palmas, las líneas 26 y 48 en sentido Campus Universitario finalizarán sus trayectos en la parada con código 971 Pintor Felo Monzón (Hipercor). Desde allí se podrá continuar el trayecto hacia el Campus Universitario en la Línea 27, Siete Palmas – Campus Universitario – Siete Palmas.

La Línea 27 circulará ente Siete Palmas y el Campus Universitario desde las 7:00 horas hasta las 21:10 horas, última expedición de esta línea circular con salida desde Siete Palmas.

Obras del viaducto del Guiniguada

En esta primera etapa prevista para la primera quincena del mes de agosto, con el cierre del viaducto en sentido norte, la Línea 27 funcionará como línea circular. Llegará al Campus a través de la Circunvalación y su regreso lo hará por el Jardín Canario y la carretera de Almatriche.

Una vez finalizada esta primera fase de las obras y cuando den comienzo los trabajos en el viaducto en sentido sur, previsto para el 16 de agosto, la Línea 27 invierte su recorrido. Accederá al Campus Universitario por la carretera de Almatriche y Jardín Canario y regresar a Siete Palmas por la Circunvalación.

Información sobre las modificaciones de las líneas y horarios

Estas modificaciones requieren un cambio en el itinerario y horario en la Línea 26, que se podrá consultar en nuestra web y aplicación para móviles En las paradas de esta línea se informará de la incidencia y se facilitará un código QR para acceder de forma cómoda y fácil al nuevo horario de esta línea.

Se ha habilitado toda la información sobre horarios e itinerarios de la línea 27 en la página web de Guaguas .