Detienen a un hombre robando en un restaurante de Vegueta

La Policía Nacional detiene a un hombre por robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior de un restaurante de Vegueta cuando avisaron de un fuerte golpe en su interior

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como autor de un delito de robo con fuerza, tras sorprenderlo in fraganti en el interior de un restaurante al que había accedido después de fracturar la puerta principal del establecimiento.

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

Restaurante en Vegueta

Los hechos ocurrieron durante la pasada madrugada del 28 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas hasta un restaurante situado en el barrio de Vegueta, después de recibir un aviso de la central de alarma que alertara de un fuerte golpe procedente del interior del local.

A su llegada, los agentes comprobaron que la puerta principal del establecimiento se encontraba fracturada y que el interior estaba completamente cubierto por la niebla generada por el sistema de seguridad, activado tras la intrusión.

Durante la inspección del local, los policías observaron la silueta de un individuo en el interior. Tras darle instrucciones para que abandonara el establecimiento con las manos en alto, el hombre salió a la vía pública, donde lo detuvieron.

Los agentes comprobaron que presentaba cortes sangrantes en una de sus manos, por lo que lo trasladaron a un centro sanitario. Allí recibió asistencia médica antes de ir a dependencias policiales.

Posteriormente, la propietaria del restaurante realizó una inspección del establecimiento y manifestó que, en ese momento, no apreciaba la sustracción de ningún objeto.

Posible relación con otro robo

Se está llevando a cabo una investigación para determinar si el detenido pudiera estar relacionado con otro intento de robo registrado aproximadamente una hora antes en un inmueble en obras de la capital grancanaria.

En esa intervención, los agentes acudieron tras la activación de una alarma por intrusión y un vigilante de seguridad manifestó haber observado huir del lugar a un individuo cuyas características físicas y vestimenta coincidirían con las del ahora detenido.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar la posible participación del arrestado en ambos sucesos.

Una vez finalice las diligencias policiales el detenido quedará ante la autoridad judicial competente.