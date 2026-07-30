El conjunto amarillo se enfrenta este viernes, a las 10:00 horas, al Neom Sports Club antes de regresar a Gran Canaria para continuar con su preparación

Televisión Canaria retransmitirá este viernes 31 de julio, a partir de las 10:00 horas, el último encuentro de pretemporada de la UD Las Palmas durante su concentración en Marbella. El conjunto amarillo se medirá al Neom Sports Club, el ambicioso proyecto saudí que se ha convertido en uno de los nuevos referentes del fútbol del país.

El partido se disputará en el Banús Football Center, dentro de las instalaciones del Marbella Football Center, en Málaga, y podrá seguirse en directo por Televisión Canaria, así como en la plataforma digital Canarias Play, con geolocalización para España.

La retransmisión contará con la narración de Jesús Izquierdo y los comentarios de Miguel Ángel Valerón.

Este será el último compromiso de la UD Las Palmas en su ‘stage’ de pretemporada en Marbella. Tras el encuentro, la expedición amarilla regresará a Gran Canaria, donde continuará con la preparación del inicio de la nueva temporada.

La pretemporada se vive en Televisión Canaria

La pretemporada continuará durante el fin de semana en Televisión Canaria con una doble cita de los principales equipos canarios. El sábado 1 de agosto, a las 17:30 horas, la cadena ofrecerá el amistoso entre el Costa Adeje Tenerife y el Sevilla FC y, a las 20:00 horas, retransmitirá el Trofeo Teide, que enfrentará al CD Tenerife y al Cádiz CF, consolidando su apuesta por acercar a la audiencia el deporte y el fútbol de las Islas.