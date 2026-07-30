El servicio de radar de la Policía Local de Santa Cruz procedió a instruir un delito contra la seguridad vial al conductor, de 24 años de edad

El servicio de radar del grupo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detectó, el pasado 8 de julio, al conductor de una motocicleta que circulaba a 102 kilómetros por hora en la calle Pedro Suárez Hernandez. Los agentes han instruido diligencias por un posible delito contra la seguridad vial debido al exceso de velocidad con la que transitaba en una vía que está limitada a 30 kilómetros por hora.

Detectada una moto a 102 kilómetros por hora en la calle Pedro Suárez Hernández

Este delito se cometió en horario de tarde, concretamente a las 17:40 horas de ese miércoles, en la citada calle, donde lo captó por el cinemómetro policial. Identificaron al conductor, de 24 años, como L.F.L., aunque no era el propietario de la motocicleta.

El radar policial se instala dentro de una serie de vías, programadas con antelación, en base a criterios de seguridad vial, el tránsito de personas o escolares o el número de infracciones detectadas previamente. Además de esos puntos de control, habitualmente, se añaden instrucciones de servicio teniendo en cuenta solicitudes de la ciudadanía, distritos u otras instituciones.