El acuerdo de colaboración regulará, junto a RTVE, la cobertura conjunta de las Fiestas del Pino durante los próximos 4 años

Televisión Canaria ha firmado este jueves 30 de julio un convenio de colaboración institucional que regulará, junto a Radio Televisión Española (RTVE) y en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Basílica de Nuestra Señora del Pino, la difusión y retransmisión conjunta de las Fiestas del Pino durante el periodo 2026-2029.

El acuerdo garantiza para los próximos cuatro años la cobertura audiovisual de los principales actos religiosos, culturales y tradicionales que se celebran cada mes de septiembre en la Villa de Teror en honor a la Patrona de la Diócesis de Canarias. En este sentido, el marco de colaboración alcanzado asegura la retransmisión en directo de las grandes citas de estas fiestas; la Eucaristía y la Bajada de la Virgen desde su Camarín -5 de septiembre-, la Romería-Ofrenda -7 de septiembre- y la Parada Militar, recepción del representante de S.M. el Rey, la Solemne Concelebración de la Eucaristía y la Procesión -8 de septiembre-.

El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y la Basílica facilitarán a ambas televisiones las infraestructuras, el acceso técnico y los permisos para el correcto desarrollo del despliegue televisivo.

El administrador general de RTVC, César Toledo, destacó la importancia del convenio firmado y el compromiso de los medios públicos con la sociedad canaria, sus tradiciones y su cultura porque “habla no solo de la vocación de servicio público de nuestras televisiones, sino también de nuestro compromiso con la sociedad canaria, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestro propio hacer”.

Televisión Canaria firma un convenio para la retransmisión de las Fiestas del Pino hasta 2029.

César Toledo subrayó que este acuerdo refleja la colaboración entre televisiones públicas, “donde no hay ningún tipo de competencia ni de competitividad”, ya que “somos servicio público tanto la una como la otra”. En este sentido, destacó la reciente visita de Su Santidad, en la que se cooperó con la Conferencia Episcopal, la televisión madrileña, la catalana y Televisión Española, logrando “una señal única entre cuatro televisiones públicas” que llegó a espectadores de todo el mundo.

“Ahí está el compromiso de la televisión pública, esa es la razón de ser de un medio público y de los profesionales que lo hacen posible”, afirmó César Toledo, quien aseguró que “la televisión va a estar ahí siempre que la necesiten”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, incidió en el significado de la festividad de la patrona de la isla como una expresión de fe y también como una manifestación del sentimiento de orgullo y pertenencia a una comunidad.

Antonio Morales ahondó en la importancia del convenio firmado “para hacer posible que la señal de estos actos llegue a Canarias, a las personas que no pueden estar presentes en el acto y al mundo”, una labor que, en su opinión, “es sin duda una justificación de lo que debe ser un servicio público al servicio de la comunidad”.

Televisión Canaria firma un convenio para la retransmisión de las Fiestas del Pino hasta 2029. A la derecha de la imagen, César Toledo, administrador general de RTVC. A su lado, Jorge Martín de la Coba, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino y canciller de la Diócesis de Canarias.

Compromiso con la cultura

Con la rúbrica de esta alianza, Televisión Canaria reafirma su compromiso histórico con la divulgación del patrimonio, la cultura y las tradiciones más arraigadas del archipiélago. A través de este trabajo técnico y humano, el objetivo es llevar el sentimiento y la emoción de estas fiestas a todos los hogares del archipiélago y a los isleños que se encuentran en el exterior, prestando su apoyo a la celebración de nuestras tradiciones.

El rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino y canciller de la Diócesis de Canarias, Jorge Martín de la Coba, destacó la importancia de la colaboración de los medios de comunicación para acercar estas celebraciones a los hogares.

Martín de la Coba señaló que esta labor permite llevar “todo lo que es de tradición, tipismo y cultura” a muchas familias durante estas fiestas y en las sucesivas.

El rector de la Basílica agradeció también la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Teror y los medios de comunicación, en especial Televisión Canaria y Televisión Española y, por el trabajo realizado y expresó su deseo de que “este espíritu de colaboración, de trabajar juntos, sea por muchos años”. Porque “en el fondo es una misma idea, que es llevar estas fiestas a tantos hogares”, refirió.

Difusión del patrimonio y la música tradicional

Asimismo, Televisión Canaria completará la programación especial con la emisión de eventos de referencia cultural como el Festival Teresa Bolívar y el Encuentro de Folclore de Gran Canaria, consolidado como referente de la música tradicional del archipiélago. La cita reúne cada año a solistas, parejas de baile y músicos de las ocho islas, poniendo habitualmente el broche final al calendario de actos con motivo de las Fiestas del Pino.

El Encuentro de Folclore rinde homenaje en cada edición a la labor de figuras históricas de nuestra cultura popular. Impulsado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria a través de la Fundación Nanino Díaz Cutillas y en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Teror, la cita volverá a contar con el respaldo y la difusión de la televisión pública autonómica.