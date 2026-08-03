El dispositivo permanece activo desde el domingo tras el aviso de un buque militar portugués

Salvamento Marítimo mantiene activo desde la tarde del domingo un dispositivo de búsqueda de un cayuco con un número indeterminado de personas a bordo, después de que un buque militar portugués avistara la embarcación a unos 360 kilómetros al suroeste de El Hierro, según informaron fuentes del organismo a EFE.

RTVC

Dispositivo por mar y aire en El Hierro para localizar al cayuco

En un primer momento, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a varios buques mercantes con el objetivo de obtener información sobre el paradero del cayuco.

Imagen de archivo. Europa Press

Posteriormente, activó a la Guardamar Urania, que continúa peinando la zona sin que, por el momento, haya localizado la embarcación.

El avión Sasemar 101 se sumó este lunes a las labores de búsqueda del cayuco. Tras participar en el operativo, la aeronave regresó a su base, mientras el dispositivo de búsqueda continúa activo.