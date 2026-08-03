El menor fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde finalmente murió

Un bebé de 20 meses falleció este fin de semana a causa de un golpe de calor en Fuerteventura, una isla que se encontraba en aviso amarillo por altas temperaturas.

Imagen de archivo. 112 Canarias

Según confirmaron a EFE fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, el suceso ocurrió durante el fin de semana. La gravedad del estado del menor obligó a su traslado en helicóptero medicalizado desde el Hospital General de Fuerteventura hasta el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

El bebé no superó el golpe de calor sufrido en Fuerteventura

Medios locales informan de que el bebé se habría quedado en el interior de un vehículo en un despiste por parte de su progenitor.

Los facultativos que atendieron al menor no lograron recuperarlo del golpe de calor y finalmente falleció en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias mantiene avisos por altas temperaturas

Toda Canarias permanece este lunes bajo avisos de distintos niveles por altas temperaturas. En Gran Canaria, las cumbres y las vertientes sur, este y oeste continúan en aviso rojo, con temperaturas que han superado los 40 grados.

Por su parte, Fuerteventura, donde ocurrieron los hechos, permanece en aviso amarillo por calor desde el pasado viernes.