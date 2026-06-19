El Ayuntamiento de Las Palmas ha anunciado este viernes que ha procedido al nombramiento de Saavedra tras la reciente resolución dictada por el Juzgado de la Jurisdicción

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reincorporado como jefe de la Policía Local a Carlos Saavedra Brichis, quien fuera cesado en 2019 por el entonces alcalde, Augusto Hidalgo.

Imagen cedida.

En un comunicado, el Consistorio capitalino ha anunciado este viernes que ha procedido al nombramiento de Saavedra tras la reciente resolución dictada por el Juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que lo mandataba.

La administración municipal ha señalado que se da cumplimiento así a lo dispuesto por la autoridad judicial dentro del procedimiento seguido en relación con el cese acordado en 2019 y las posteriores resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes.