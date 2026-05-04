La responsable del cuerpo de seguridad capitalino presenta su dimisión voluntaria tras siete años de servicio público ininterrumpido

Carmen Delia Martín Mederos comunicó este lunes su renuncia voluntaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La jefa de la Policía Local abandona el cargo que ocupaba desde el año 2019 de manera oficial. El consistorio capitalino formalizará el relevo en la cúpula del cuerpo de seguridad municipal durante las próximas fechas.

Carmen Delia Martín renuncia como jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo RTVC

El Gobierno municipal agradece públicamente el trabajo realizado por la comisaria durante su mandato de siete años. Su labor destaca por la profesionalidad mostrada en la dirección del cuerpo de seguridad de la ciudad. Además, las autoridades resaltan su compromiso con la mejora de la convivencia vecinal.

Balance de su gestión municipal

La dirección de Martín impulsó planes específicos para reforzar la seguridad ciudadana en los distritos capitalinos. Asimismo, su gestión priorizó el fortalecimiento de la movilidad urbana y la organización del tráfico. Estos esfuerzos contribuyeron significativamente a modernizar la estructura operativa de la Policía Local.

Finalmente, el Ayuntamiento valora positivamente la dedicación constante de la jefa saliente hacia el servicio público. Su trayectoria deja una huella importante en la coordinación de los dispositivos de emergencia locales. El equipo de gobierno subraya su papel clave en el mantenimiento del orden público.