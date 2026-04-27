El consistorio publica un manual accesible en la Oficina Virtual Tributaria para mejorar la información sobre el estacionamiento regulado y reforzar las garantías ciudadanas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lanza una guía práctica sobre la tasa de estacionamiento. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández, presentó este documento digital para ayudar a los conductores a cumplir con sus obligaciones tributarias de forma sencilla. El manual busca garantizar un uso justo del espacio público y evitar recargos innecesarios a los usuarios de la ciudad.

Una guía busca facilitar e informar del uso de zona azul y verde en Las Palmas / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La normativa municipal establece que los usuarios deben abonar la tasa en el mismo momento de aparcar el vehículo. El proceso se realiza mediante una autoliquidación que identifica la matrícula y el tiempo de estancia. Los ciudadanos disponen de parquímetros físicos y de la aplicación móvil LPA Park para realizar esta gestión.

La responsabilidad del pago recae directamente sobre la persona titular del vehículo según los registros de tráfico. Sin embargo, el propietario tiene el derecho de identificar al conductor real si este no coincide con el titular. Esta flexibilidad garantiza que la obligación tributaria se asigne correctamente a quien hace uso del espacio.

El documento detalla además qué vehículos no necesitan pagar por el uso de estas plazas públicas. Las motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos con autorización están exentos de abonar la tarifa. También se incluyen en esta categoría a los servicios de emergencia y a los taxis con conductor presente.

Regularización de errores

Un punto clave de la guía explica cómo resolver olvidos o excesos de tiempo sin recibir sanciones graves. El sistema permite la regularización voluntaria directamente en el parquímetro o a través de la aplicación móvil. Este mecanismo simplifica los trámites y reduce considerablemente los costes finales para el usuario.

Si el conductor sobrepasa el tiempo abonado, tiene una hora de margen para pagar seis euros. En caso de carecer totalmente de tique, el plazo se amplía hasta las 24 horas. El coste por esta última falta es de 5 euros si se realiza dentro del periodo establecido.

Estas medidas evitan que el consistorio inicie un procedimiento de liquidación de oficio más costoso. Dicho proceso administrativo elevaría el importe mínimo a ocho euros más los posibles recargos. Por tanto, la guía fomenta el cumplimiento ágil para proteger la economía de los ciudadanos.

Garantías y transparencia

El Ayuntamiento informa con total claridad sobre los pasos a seguir cuando no se realiza el pago. La administración debe notificar siempre el inicio de un expediente antes de ejecutar cualquier cobro. Este modelo de gestión prioriza la seguridad jurídica y se diferencia claramente del ámbito sancionador.

Los usuarios mantienen intacto su derecho a presentar alegaciones durante los 10 días siguientes a la notificación. Además, los ciudadanos pueden solicitar y revisar las imágenes de su estacionamiento mediante los canales electrónicos. El acceso a la información del expediente es un pilar fundamental de esta nueva herramienta.

Francisco Hernández destaca que el cumplimiento de la tasa favorece la rotación de los vehículos. Una mayor movilidad genera un uso más equitativo y eficiente de las calles de la ciudad.