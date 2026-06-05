El Ayuntamiento y el Colectivo Gamá impulsan una agenda de actividades culturales, divulgativas y reivindicativas durante todo el mes de junio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, y en colaboración con el Colectivo Gamá, presentó este viernes la programación del Orgullo LGTBI+ 2026, una iniciativa que se desarrollará durante todo el mes de junio bajo el lema «Donde el aire es libre».

Las Palmas de Gran Canaria presenta el programa del Orgullo LGTBI+ 2026 | Raúl Vega

La propuesta reúne una amplia agenda de actividades culturales, formativas, divulgativas y reivindicativas con el objetivo de promover la igualdad, el respeto y la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual y de género, además de reforzar el compromiso social con los derechos del colectivo LGTBI+.

Un programa para fomentar la igualdad y la inclusión

La presentación contó con la participación de la concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana, Betsaida González; la presidenta del Colectivo Gamá, Montserrat González Montenegro; y la psicóloga de la entidad, María José Hinojosa Pareja, quienes detallaron las principales actividades previstas.

Durante el acto, Betsaida González subrayó el compromiso institucional de la ciudad con la diversidad y la igualdad. “Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad abierta, diversa y comprometida con la igualdad, y desde el Ayuntamiento seguiremos impulsando políticas y espacios que garanticen los derechos y la visibilidad de todas las personas. Reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la construcción de una ciudad diversa e inclusiva”, afirmó.

Por su parte, Montserrat González Montenegro hizo un llamamiento a la ciudadanía para seguir defendiendo los derechos conquistados y participar activamente en los actos del Orgullo, al tiempo que reivindicó la necesidad de mantenerse alerta ante posibles retrocesos en igualdad y diversidad, especialmente de cara a las nuevas generaciones.

Un Orgullo como espacio de memoria y reivindicación

María José Hinojosa Pareja destacó que el Orgullo LGTBI+ 2026 se concibe como un espacio de memoria, visibilidad y reivindicación, que combina propuestas culturales, acciones de sensibilización y actividades abiertas a toda la ciudadanía.

En este sentido, puso el foco en iniciativas como el ciclo de conferencias ‘Activistas sin salón’, la campaña comunitaria ‘Luce tus colores’ y el reconocimiento colectivo previsto al cierre de la programación, acciones dirigidas a fortalecer el compromiso social con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos.

Cine, conferencias y actividades participativas

La programación comenzó el pasado 2 de junio con el ciclo de Cine LGTBI+, que se desarrolla en el Centro de Cultura Audiovisual de Gran Canaria y ofrece una selección de largometrajes y cortometrajes centrados en distintas realidades vinculadas a la diversidad sexual y de género.

Entre las actividades previstas destaca también el ciclo de conferencias ‘Activistas sin salón: distopía o realidad’, que tendrá lugar en el Palacete Rodríguez Quegles con la participación de Koldobi Velasco, Daniasa Curbelo, Mikel Herrán y Paco Tomás. Las sesiones abordarán temas relacionados con la memoria histórica, los discursos de odio, la desinformación y los retos actuales del colectivo LGTBI+.

Además, el programa incluye la charla ‘Orgullo Migrante: narrativas de migración forzada, disidencia y cuerpos racializados’, impartida por Alan Leites el próximo 9 de junio en la sede del Colectivo Gamá, así como la exposición ‘En junio, luce tus colores’, que podrá visitarse entre el 22 y el 28 de junio.

El último fin de semana concentrará los actos principales

Las actividades alcanzarán su punto álgido durante el último fin de semana de junio. El viernes 26, la Plaza de Canarias acogerá una velada musical abierta a toda la ciudadanía como antesala de la jornada central del Orgullo.

El sábado 27 de junio, entre las 17:00 y las 20:00 horas, la Plaza de España celebrará ‘Orgullo en familia’, una propuesta dirigida a todos los públicos que incluirá castillos hinchables, talleres, pintacaras, elaboración de chapas y abalorios, además de la actuación del payaso Rafaelillo, entre otras actividades.

Ese mismo día tendrá lugar el acto principal del programa con la manifestación del Orgullo LGTBI+, que partirá a las 19:00 horas desde la avenida José Mesa y López y concluirá en el parque de Santa Catalina.

Tras la manifestación, la programación continuará en la Plaza de Canarias con una sesión musical que comenzará sobre las 22:00 horas y se prolongará hasta las 00:30 horas, poniendo el broche final al Orgullo LGTBI+ 2026 en Las Palmas de Gran Canaria.