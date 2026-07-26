Nathy Peluso presentó su Club Grasa DJ Set, una propuesta concebida para el baile con la que trasladó al escenario la energía de su universo musical

El Estadio Lava Live volvió a encenderse para una jornada con marcado carácter urbano, protagonizada por Nathy Peluso y Nicky Jam, dos de los grandes reclamos del cartel. Una noche concebida para celebrar la música en directo y despedir una edición que durante este verano ha reunido en la capital lanzaroteña diferentes estilos, generaciones y públicos.

Universo musical

Imagen cedida por la organización del Festival.

Nathy Peluso presentó su Club Grasa DJ Set, una propuesta concebida para el baile con la que trasladó al escenario la energía de su universo musical. Su presencia fue uno de los momentos más esperados de la jornada y reforzó la diversidad artística de un festival que desde su nacimiento ha apostado por combinar grandes nombres con distintos géneros y formas de entender la música.

La noche alcanzó otro de sus puntos álgidos con Nicky Jam, uno de los artistas que han contribuido decisivamente a internacionalizar el reguetón y la música latina. El estadounidense de origen puertorriqueño desplegó un repertorio ligado a una trayectoria de más de dos décadas y conectó desde los primeros temas con un público entregado que convirtió el recinto en una gran pista de baile.

Imagen cedida por la organización del Festival.

Hilo conductor

Desde las primeras horas, la música volvió a ser el hilo conductor de una experiencia que trasciende los conciertos. Además de artistas como Barry B, Rodrigo Fénix y Toni Bob, que completaron la programación de una jornada que mantuvo el ritmo y la intensidad hasta el cierre, el público disfrutó de los diferentes espacios creados dentro del Estadio Lava Live, situado junto al Cabildo de Lanzarote y en primera línea de la costa de Arrecife, con zonas de descanso y ocio concebidas para completar la estancia en el recinto.

Imagen cedida por la organización del Festival.

A ello se sumó una cuidada apuesta gastronómica de producto local y kilómetro cero de la mano de BOKA y del chef Germán Blanco, reforzando el vínculo del festival con Lanzarote también a través de sus sabores. Como novedad en este segundo fin de semana, la oferta incorporó además Cositas Dulces sin gluten, ampliando las alternativas gastronómicas disponibles para el público.

Cierre del Festival

Lava Live Festival cierra así su tercera edición después de un verano en el que Arrecife se ha convertido en punto de encuentro de artistas, estilos y generaciones. Del pop y el rock a los sonidos latinos y la música urbana, el proyecto ha apostado por un cartel transversal y por una experiencia capaz de conectar la música con la gastronomía, el deporte y diferentes ámbitos de la sociedad lanzaroteña.