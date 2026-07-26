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‘Las Kellys’ se reunirán este martes en el sur de Tenerife

Redacción RTVC
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El objetivo de las ‘Kellys’ será organizar huelgas en protesta por la paralización de algunas de sus reivindicaciones

La asociación de Camareras de Piso de Canarias, también conocidas como ‘Kellys’, se reunirán el próximo martes 28 de julio en Adeje, en el sur de Tenerife. El objetivo será organizar huelgas en protesta por la paralización de algunas de sus reivindicaciones.

Imagen tomada de la página web de ‘Las Kellys’.

Entre esas reivindicaciones, se encuentran la jubilación anticipada o la reducción de la jornada laboral. A estas protestas también se unirán las camareras de piso de todo el territorio español.

Cabe recordar que no es la primera vez que las Kellys protestan por la sobrecarga y la precariedad, en el ámbito laboral, como así han afirmado desde la asociación.

Puntos del país

Este colectivo nació en España en el año 2014 a partir de las redes sociales y desde ese momento, se fueron sumando camareras de piso de todos los puntos del país. Ya en el año 2016 fue cuando optaron por constituirse como las conocemos hoy en día ‘Asociación Las Kellys‘.

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