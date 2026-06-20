La ciudadanía exige al Gobierno de Canarias garantías reales para evitar el cierre definitivo del histórico centro geriátrico

Unas 7.000 personas se manifestaron esta mañana en Arrecife para defender la continuidad del Hospital Insular. La plataforma Marea Blanca coordinó la marcha ante el inminente traslado de los servicios al Hospital Doctor José Molina Orosa. Los ciudadanos exigen al Ejecutivo autonómico una garantía clara de que esta mudanza no será definitiva.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La histórica movilización refleja el profundo malestar de la sociedad conejera ante las últimas decisiones de la Consejería de Sanidad. Por este motivo, el personal sanitario y los usuarios han unido sus fuerzas para visibilizar una demanda que consideran de vital importancia.

Incertidumbre en la comunidad sanitaria

El Gobierno de Canarias justifica el traslado provisional de los pacientes debido al avanzado estado de deterioro que presenta el edificio central. Sin embargo, la plataforma Salvar el Hospital Insular advierte que la derivación de los servicios podría convertirse en una medida permanente. La ausencia de planes concretos por parte de la administración pública genera un profundo temor entre los trabajadores de la sanidad.

Por consiguiente, los colectivos vecinales denuncian que las autoridades todavía no han redactado un proyecto de reforma para las antiguas dependencias. Asimismo, el Ejecutivo regional carece de una partida presupuestaria específica y de un calendario fijado para iniciar las obras de rehabilitación. Esta falta de previsión incrementa la desconfianza de una ciudadanía que exige respuestas inmediatas y soluciones viables.

Por lo tanto, la mudanza inminente al Hospital Molina Orosa suscita muchas dudas sobre la calidad de la atención futura. Los médicos y los familiares de los usuarios recuerdan que el espacio de destino carece de un área adecuada para la geriatría. De este modo, la incertidumbre reina en un sector vulnerable que necesita instalaciones totalmente adaptadas a sus necesidades específicas.

Un referente con historia

Conviene subrayar que este centro hospitalario acumula 75 años de trayectoria impecable en la atención médica y social de Lanzarote. Durante décadas, la institución ha destacado como un referente pionero a nivel nacional en el ámbito del cuidado geriátrico. Por esta razón, la población defiende con orgullo un servicio público que consideran indispensable para el bienestar de sus mayores.

Además, los promotores de las protestas ya han recogido más de 15.000 firmas de apoyo a través de la web Change.org. Mediante esta iniciativa digital, los organizadores buscan presionar a los responsables políticos para que detengan lo que califican como un desmantelamiento. La masiva respuesta en las redes sociales demuestra el enorme respaldo social que posee la causa en toda la isla.

Finalmente, los manifestantes leyeron un emotivo manifiesto al concluir el recorrido de la marcha por el centro de la capital lanzaroteña. El texto ensalzó la labor incondicional que el geriátrico insular ha brindado a las familias conejeras a lo largo de su historia. Por último, el portavoz de la plataforma aseguró que mantendrán las movilizaciones hasta recibir un compromiso oficial y vinculante por escrito.