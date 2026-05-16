La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante las manifestaciones

Al menos once personas han sido detenidas durante la jornada de este sábado en Londres, donde se han producido dos grandes manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, en una jornada que coincide además con la celebración de la final de la FA Cup de fútbol.

Imagen cedida.

«Hasta las 13.00 horas se han producido once arrestos por distintas infracciones (…). Las dos marchas transcurren por sus recorridos previstos«, ha informado la Policía Metropolitana londinense.

Plaza del Parlamento

La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas. Todo ello, con una manifestación convocada por el político de ultraderecha Tommy Robinson y otra convocada para recordar el Día de la Nakba o Desastre palestino.

Robinson ha planteado una marcha bajo el lema Unamos el Reino entre Kingsway y la plaza del Parlamento y miles de personas han secundado la protesta, muchas de ellas desplazadas desde fuera de Londres.

Próximas elecciones

En su intervención, Robinson ha apelado a prepararse para «la Batalla de Inglaterra» en referencia a las próximas elecciones. «No pedimos a nadie que salga a luchar, sino porque este es el momento más importante de nuestra generación», ha argumentado.

Por eso ha hecho un llamamiento a implicarse, movilizarse, convertirse en «activistas» porque, de lo contrario, «vamos a perder nuestra patria para siempre».

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es conocido por su discurso radical antiislámico, ya que considera que una persona musulmana no puede ser inglés y que el islam es una amenaza para el país. Denuncia asimismo un declive de la cultura británica debido a la inmigración y critica en especial las políticas del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.