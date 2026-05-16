Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 17 de mayo

Este domingo tendremos intervalos nubosos en las islas más orientales. En el norte de las más montañosas predominará los cielos nubosos donde son probables lluvias débiles y ocasionales, sin descartarlas en zonas de interior. Se abrirán claros al mediodía. En el resto de vertientes, poco nuboso.

RTVC.

Las temperaturas no se moverán mucho. Las máximas subirán ligeramente en puntos del interior de las islas occidentales y Gran Canaria. Las mínimas experimentarán un suave ascenso en el centro y mitad sur de Tenerife.

El viento será alisio moderado acelerándose en los extremos sureste y noroeste donde son probables rachas localmente fuertes.

Y en el mar, predominará la mar combinada del norte-noreste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrían alcanzar los 2m. En costas más reguardadas del sur las olas difícilmente alcanzarán el 1m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Cielos nubosos en el norte y noreste que tenderá a poco nuboso. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperaturas primaverales.

La Palma: Intervalos nubosos que serán más compactos en el norte y este sin descartar alguna gota. En el resto, intervalos nubosos sobre todo por la tarde. Viento alisio moderado acelerándose en el sureste. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte e interior. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperatura máxima que rondará los 23ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte y noreste donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Se generará nubosidad de evolución en el sur y oeste sin descartar alguna gota. Viento alisio moderado que será más intenso en el litoral este-sureste. Temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste donde son probables lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas fuertes en el noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que serán más significativos en el interior. Viento alisio moderado acelerándose por la tarde en el sur. Temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos donde no se descarta alguna gota en el norte y oeste. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos con intervalos nubosos sin descartar alguna gota débil y dispersa. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC y los 22ºC en Caleta de Sebo.