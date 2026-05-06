Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 7 de mayo

Las previsiones apuntan a un aumento de nubosidad, ya desde este miércoles se ha notado el incremento y de hecho ha llovido en las zonas previstas mitad este de La Palma y de Tenerife. Esperamos que este jueves la situación se repita e incluso vayan a más esas lluvias intermitentes y se extiendan a El Hierro, La Gomera y puntos del interior de Gran Canaria, sobre todo en las medianías del sur. En las orientales las nubes serán escasas y lucirá el solen muchos puntos.

Imagen RTVC

Las temperaturas irán en descenso tanto las máximas como las mínimas en las más montañosas y sin grandes cambios en el resto.

El viento soplará flojo en general salvo en la cumbre de Tenerife y lo hará girando a componente norte llegando al final del día a noroeste.

El estado de la mar será de marejadilla con áreas de marejada en el norte con olas que no superarán el metro de altura y marejadilla por el sur.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Esperamos más nubes y más precipitaciones, sobre todo durante la primera mitad del día. Las temperaturas refrescarán e irán de los 12 a los 17 grados en Valverde.

La Palma: Será otro de abundante nubosidad, incluso de nubes altas y lluvia intermitente en mayor medida en la vertiente este. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados.

La Gomera: Esperamos precipitaciones en el interior y hacia el sur durante la tarde. Las nubes estarán presentes casi todo el día. Las temperaturas variarán entre los 18 y los 23 grados.

Tenerife: Las nubes serán más compactas y más productivas por el sur, dejarán precipitaciones ocasionales en medianías del suroeste y sureste de la isla. Las temperaturas bajarán.

Gran Canaria: Alguna gota se podría escapar en las medianías del interior. Las nubes estarán presentes tanto por el norte como por el sur de la isla y las temperaturas bajarán.

Fuerteventura: Esperamos cielos casi despejados solo salpicados con nubes bajas dispersas. Las temperaturas irán de los 16 a los 23 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: A primera hora de la mañana algunas nubes se verán hacia el norte. Esperamos grandes claros hacia el sur, poco viento en general y temperaturas entre los 16 y los 24 grados.

La Graciosa: Veremos nubes a primera hora y por la tarde, el resto del día estará despejado. No habrá viento. Las temperaturas serán un poco más bajas y el mar estará en calma.