Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 6 de mayo

El tiempo cambiará en las próximas horas, ya se ha notado un aumento de nubosidad que irá a más en los próximos días. La presencia de un área de inestabilidad al oeste de las islas traerá más nubosidad, un aumento en la probabilidad de lluvia y un descenso generalizado en las temperaturas.

Imagen RTVC

Esperamos nubes bajas cubriendo en mayor medida las islas más montañosas con algunas precipitaciones en las medianías de La Palma, mitad este de Tenerife e interior de Gran Canaria. Serán más probables a partir del mediodía.

El viento soplará flojo variable en las occidentales y del nordeste en las orientales. En las cumbres más altas podría acelerarse.

Las temperaturas irán en descenso generalizado.

El estado de la mar seguirá en calma con olas que no superarán por el norte el metro de altura.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: La humedad irá en aumento, se verán más nubes aunque con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas bajarán, se moverán entre los 12 y los 18 grados en Valverde.

La Palma: Será un día gris con lluvia intermitente a partir del mediodía sobre todo en la vertiente este. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 21 grados en la capital.

La Gomera: Veremos nubes bajas abarcando casi toda la isla, se notará el cambio de tiempo con valores en el termómetro que variarán entre los 18 y los 22 grados en San Sebastián.

Tenerife: La nubosidad será abundante desde primera hora, solo el Teide estará despejado. Podría llover en las medianías del este por la tarde. Las temperaturas bajarán.

Gran Canaria: Habrá nubosidad de tipo bajo en el norte- nordeste de la isla y luego crecerán de evolución en el interior del sur. Las temperaturas en la capital irán de los 18 a los 22 grados.

Fuerteventura: Quedarán restos de nubes altas al amanecer que se retirarán. Habrá nubes bajas por el norte y sol en el sur. Las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados.

Lanzarote: Restos de nubosidad alta por la mañana. Quedarán núcleos bajos por el norte e intervalos el resto. Las temperaturas se moverán entre los 17 t los 23 grados en Arrecife.

La Graciosa: Será un día de nubes tanto altas por la mañana como bajas. El viento seguirá soplando flojo, el mar estará en calma y las temperaturas irán en descenso.