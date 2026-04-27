Todos los detalles de la previsión del tiempo para este martes 28 de abril en Canarias donde tendremos cielos nubosos

El tiempo en Canarias este martes llega con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde son probables lloviznas ocasionales durante la madrugada. En el resto de vertientes y en las islas más orientales, predominará los intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior de las islas durante la tarde. Aparecerán nubes de tipo alto durante la tarde que se extenderá de sur a norte.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este martes 28 de abril / RTVC

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y el viento soplará de componente norte en general entre flojo y moderado. Predominio de brisas en costas del sur de las islas más montañosas.

Y en el mar, habrá mar combinada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que no superarán el 1,5m. En las costas más resguardadas del sur predominará las áreas de marejadilla.

Previsión del tiempo al detalle isla por isla

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso. Nubosidad de tipo alto por la tarde-noche. Viento de componente norte y temperatura máxima que rondará los 16ºC en Valverde.

La Palma: Cielos con intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones en el norte durante la tarde. Nubosidad alta a últimas horas de la tarde. Viento de componente norte en general flojo y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte. En el resto, intervalos nubosos. Aparecerán nubes altas por la tarde. Viento de componente norte y temperaturas máximas entre los 19ºC – 24ºCen costas.

Tenerife: Intervalos nubosos matinales tendiendo a nuboso o muy nuboso por la tarde. Probables precipitaciones débiles y ocasionales durante la tarde en el norte y sur. Presencia de nubes altas por la tarde-noche. Viento de componente norte entre flojo y moderado. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte. En el resto, intervalos nubosos que tenderá a nuboso. Probables lluvias débiles y dispersas en el interior y medianías del sur-sureste. Presencia de nubes altas por la noche. Viento de componente norte entre flojo y moderado. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales durante la tarde, sobre todo por el este y oeste. Viento en general de componente norte moderado. Temperaturas máximas entre los 18ºC y los 23ºC.

Lanzarote: Predominio de intervalos nubosos salvo en la vertiente oeste e interior que estará nuboso donde son probables lluvias débiles y dispersas. Viento de componente norte moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 16ºC y los 22ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Viento de componente norte entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.