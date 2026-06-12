Tenerife acoge este viernes, 12 de junio de 2026 la visita histórica de un papa a las islas. La de León IXV que ha estado este jueves e Gran Canaria después de visitar Madrid y Barcelona en su viaje oficial a España. Miles de personas esperan al pontífice para acompañarlo en los actos que tiene previstos este viernes

En la isla mantendrá un encuentro con los migrantes en el centro de Las Raíces, se reunirá con asociaciones y migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna y celebrará una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife antes de partir en avión hacia Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte a las 15:00 horas.

RTVC te contará en directo, minuto a minuto todo lo que ocurra en estos actos.

En Directo Última actualización el 12-06 07:00

Papa León XIV en Tenerife | Sanitarios desplegados y personal de La Gomera El despliegue asistencial con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias contará con 300 profesionales sanitarios desplegados por la Consejería de Sanidad que también prevé movilizar a un contingente del Hospital insular de La Gomera hacia Tenerife. El despliegue contará con una «importante dotación» de medios técnicos con el objetivo de garantizar la atención sanitaria de las miles de personas que se prevé participen en los actos multitudinarios deTenerife, en un «operativo sin precedentes». En el despliegue participarán profesionales de los servicios de urgencias de los hospitales dependientes del Servicio Canario de la Salud así como un contingente del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, que se desplazará de La Gomera a Tenerife, y personal de aquellos centros de salud próximos a las zonas de mayor afluencia durante la visita papal. Sanidad también ha recordado que la actividad en los centros de Laguna-Mercedes, Laguna-Universidad, San Benito, Finca España, La Cuesta, Tíncer, Taco, Barranco Grande, Ofra, Los Gladiolos, Barrio La Salud, Dr. Guigou, Toscal y Anaga, en Tenerife, se ha reorganizado por las afecciones esperadas por el recorrido que haga León XIV.

Papa León XIV en Tenerife | Escuchará y hablará a los migrantes de la Ruta Canaria Nada más aterrizar en Tenerife este viernes, el papa León XIV se dirigirá al centro de acogida de inmigrantes de Las Raíces. Allí conocerá vivencias de algunos de los 685 usuarios que se alojan en este dispositivo gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas por mar desde el continente africano siguiendo la Ruta Canaria de cayucos y pateras, la más mortífera del mundo. La mayoría de los alojados actualmente son de Senegal, Gambia y Mali, todos han llegado a Canarias en cayuco y suelen permanecer alrededor de uno o dos meses antes de ser trasladados a otros centros de acogida en la península. León XIV ha situado la crisis migratoria en el centro de su viaje apostólico a Canarias. En Las Raíces visitará las instalaciones, hablará con los migrantes y dirigirá unas palabras no solo a ellos, sino también a los trabajadores de Accem y del Ministerio, así como a voluntarios de la Cruz Roja. Centro de Las Raíces.

Papa León XIV en Tenerife | Recomendaciones de Sanidad La Consejería de Sanidad de Canarias ha emitido recomendaciones saludables para que los ciudadanos que acudan a alguno de los actos programados en Gran Canaria y Tenerife lo hagan con garantías de seguridad para su salud. Mantener una hidratación constante, llevar una alimentación ligera, usar ropa clara y de tejidos naturales, proteger la cabeza con gorra o sombrero, portar calzado cómodo, usar protección solar y llevar las dosis de su medicación habitual son los principales consejos.

Papa León XIV en Tenerife | Dispositivo especial en las carreteras El Cabildo de Tenerife desplegará un dispositivo especial del área de Carreteras para colaborar con la Dirección General de Tráfico en la gestión de la circulación durante la visita del Papa León XIV a la isla. El operativo estará integrado por casi 40 profesionales y 20 vehículos que participarán en la ejecución de cortes, desvíos y retenes de tráfico en distintos puntos de la red viaria insular, especialmente en los accesos al área metropolitana. Los trabajos se desarrollarán en coordinación permanente con la DGT y el resto de organismos implicados en la organización del evento, colaborando en las restricciones previstas en vías como la TF-5, TF-4, TF-13 y TF-2. Entre las principales medidas destaca el cierre de la TF-4 al tráfico privado desde las 03:00 horas, permitiendo únicamente el acceso al transporte público discrecional. Asimismo, se llevarán a cabo cortes dinámicos en la TF-5 y restricciones puntuales en otros puntos de la red en función del avance de la comitiva papal. El objetivo es garantizar la seguridad de todos los asistentes y minimizar las afecciones a la movilidad mediante una planificación coordinada y flexible que permita recuperar la normalidad con la mayor rapidez posible.

Papa León XIV en Tenerife | Titsa duplica sus plazas, de 5.000 a 10.000 La compañía pública insular de transporte Titsa duplicará este viernes su servicio desde las 5.000 hasta las 10.000 plazas entre las 06:00 y las 08:00 horas con motivo de la visita del papa León XIV. La compañía ha anunciado un dispositivo especial que incluye refuerzos específicos en las principales líneas que conectan el área metropolitana con Santa Cruz de Tenerife, así como en los corredores del norte y del sur de la isla. Desde La Laguna se reforzarán las líneas 014, 015 y 020, mientras que desde el norte operarán servicios especiales en las líneas 100, 102 y 108. En el sur, se incrementará la oferta de las líneas 110, 112 y 114 para facilitar el acceso de los asistentes al evento. Los usuarios que no dispongan de tarjeta Ten+ o bono residente podrán utilizar el servicio con una tarifa única de un euro por trayecto tanto en guagua como en tranvía. Entre las medidas previstas, se pondrá en marcha de una lanzadera especial que conectará el Intercambiador de Santa Cruz con el Muelle Norte, así como diferentes refuerzos y desvíos temporales en varias líneas urbanas debido a los cortes de tráfico previstos. Guagua de Titsa.

Papa León XIV en Tenerife | Agenda de León XIV en Tenerife El papa León XIV llega este viernes a Tenerife tras visitar Gran Canaria. En la isla mantendrá un encuentro con los migrantes en el centro de Las Raíces a las 9:30 horas, se reunirá con asociaciones y migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna a las 10:10 horas y celebrará una misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 12:15 horas, antes de partir en avión hacia Roma desde el aeropuerto Tenerife Norte a las 15:00 horas.