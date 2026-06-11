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Recorrido del papa León XIV por las calles de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
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Todos los detalles del recorrido que el papa León XIV hará por las calles de Santa Cruz de Tenerife

Visita papa león XIV a Gran Canaria. Llegada de su avión a Gando. Reuters. 11 junio 2026
El papa León XIV a su llegada en avión al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Reuters

El papa León XIV llegará a Santa Cruz de Tenerife sobre las 11:30 horas una vez que finalice el acto con los migrantes en el Centro de Acogida de Las Raíces, en La Laguna.

A partir de esa hora su vehículo entrará en la ciudad por la Avenida 3 de Mayo, Avenida Manuel Hermoso, calle Alcalde José Emilio García Gómez y calle Aúrea Díaz-Flores.

A las11:40 horas se prevé que inicie su recorrido en el papamóvil desde el Colegio La Salle. Desde ahí recorrerá varias calles de la capital tinerfeña hasta llegar a la explanada portuaria de Los Llanos. Esas calles son; Avenida La Salle, Puente Galcerán, calle Galcerán, Plaza Weyler, calle Méndez Núñez, el Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Avenida Marítima, Avenida Francisco La Roche, Avenida la Constitución y Auditorio de Tenerife.

Mapa recorrido papa León XIV en Santa Cruz de Tenerife.

A las 12:00 horas recorrerá en papamóvil el puerto donde saludará a los ciudadanos concentrados a lo largo del recorrido antes de dar inicio a las12:15 horas a la misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Dónde ver el acto en directo

RTVC ofrecerá una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Canarias. Con un despliegue técnico y humano para un evento histórico. Ofreceremos las mejores imágenes y conexiones en directo siguiendo el minuto a minuto. Todo este recorrido se podrá seguir en directo en:

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