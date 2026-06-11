El papa León XIV llega este jueves a Canarias. Lo hace a Gran Canaria donde ya está todo listo para darle la bienvenida. Una visita en la que el tema de la migración tendrá un protagonismo destacado. RTVC realiza un especial despliegue para contar todos los detalles de lo que ocurre en sus dos paradas, Gran Canaria y Tenerife

El papa León XIV llega a Canarias. Gran Canaria acoge este jueves 11 de junio de 2026 la visita histórica de un papa a las islas. La de León IXV que llega a Canarias después de visitar Madrid y Barcelona en su viaje oficial a España. Miles de personas esperan al pontífice para acompañarlo en los actos que tiene previstos este jueves en Gran Canaria y el viernes, 12 de junio en Tenerife. RTVC te contará en directo, minuto a minuto todo lo que ocurra durante esta visita del pontífice al archipiélago.

El papa León XIV durante uno de sus actos en España / REUTERS / Bruna Casas

En Gran Canaria tendrá un encuentro en el puerto de Arguineguín con las asociaciones de acogida a los migrantes, con obispos y sacerdotes en la Catedral de Santa Ana y celebrará una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

En Directo Última actualización el 11-06 06:30 Papa León XIV en Gran Canaria | Sanidad recuerda las recomendaciones saludables para quienes acudan a los actos del papa La Consejería de Sanidad de Canarias ha emitido recomendaciones saludables para que los ciudadanos que acudan a alguno de los actos programados en Gran Canaria y Tenerife lo hagan con garantías de seguridad para su salud. Mantener una hidratación constante, llevar una alimentación ligera, usar ropa clara y de tejidos naturales, proteger la cabeza con gorra o sombrero, portar calzado cómodo, usar protección solar y llevar las dosis de su medicación habitual son los principales consejos. El Estadio de Gran Canaria acogerá la misa del papa León XIV a las 18:30 horas. Efe Papa León XIV en Gran Canaria | Tráfico pide evitar desplazamientos que no sean imprescindibles Laa Dirección General de Tráfico ha elaborado un plan operativo de regulación y vigilancia para hacer frente a las afecciones al tráfico que se derivarán del importante dispositivo de seguridad previsto para este jueves y viernes en Canarias. Con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos Tráfico insta a evitar todos aquellos desplazamientos que no sean imprescindibles, así como a seguir las recomendaciones realizadas por las distintas administraciones a las empresas para que faciliten, siempre que sea posible, el teletrabajo durante los días de la visita y a los trabajadores para que se acojan a dicha medida. Papa León XIV en Gran Canaria| Llegará al aeropuerto de Gando a las 10:50 horas León XIV aterrizará en el aeropuerto de Gando a las 10:50 horas procedente de Barcelona. En su agenda está previsto que se reúna con las asociaciones de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín. A las 13:30 horas tendrá lugar un encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de la pastoral en la Catedral de Santa Ana. Ya durante la tarde se celebrará un misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, en concreto, a las 18:30 horas. El papa León XIV en Barcelona. Efe Papa León XIV en Gran Canaria | RTVC comienza a contarte todos los detalles de la llegada del papa a Canarias León XIV continúa su viaje oficial a nuestro país y este jueves llegará a Gran Canaria. El viernes estará en Tenerife. RTVC te contará en directo en tdt, en nuestra web y en todas nuestras plataformas digitales todos los detalles minuto a minuto de esta visita histórica del papa León XIV al archipiélago.

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