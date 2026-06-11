Minuto a minuto y última hora del papa León XIV en Gran Canaria

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Conoce todos los detalles de uno de los actos más significativos de la visita de León XIV a Canarias, el muelle de Arguineguín

El papa León XIV protagoniza este jueves 11 de junio uno de los actos más simbólicos de su visita a Canarias. El pontífice visitará el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán en Gran Canaria, un lugar convertido en símbolo del drama migratorio de la Ruta Atlántica y de la llegada de miles de personas procedentes de África. El acto, en el ahora llamado ‘muelle de la esperanza‘ será uno de los momentos más emotivos de su estancia en las Islas.

El papa León XIV durante su visita a España / Reuters

¿A qué hora es el encuentro del papa con los migrantes?

Según el programa oficial de la Santa Sede, el encuentro comenzará a las 11:40 horas, tras la llegada del pontífice a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona. El acto se desarrollará en el entorno portuario de Arguineguín y contará con la participación de representantes de distintas realidades migratorias.

¿Dónde se celebra?

La cita tendrá lugar en el puerto de Arguineguín, uno de los principales puntos de llegada de embarcaciones migrantes a Canarias durante los últimos años.

El encuentro servirá para visibilizar la realidad migratoria que vive el Archipiélago y escuchar testimonios de personas acogidas en las Islas.

¿Cómo llegar al puerto de Arguineguín?

Las autoridades han recomendado utilizar transporte público debido a las restricciones de tráfico previstas en la zona.

Se recomienda llegar antes de las 9:30 de la mañana. A partir de esa hora se activarán los controles más estrictos de accesos a la localidad.

Los asistentes podrán acceder desde la GC-1 tomando la salida hacia Arguineguín. Se establecerán tres filtros de acceso y se podrá acceder desde las 7 de la mañana.

También se refuerzan las líneas de transporte interurbano que conectan con el sur de Gran Canaria.

¿Se necesita acreditación para acceder al recinto del muelle de Arguineguín?

El acceso al recinto donde el papa León XIV mantendrá un encuentro, requerirá de tener una invitación para la ocasión.

Se trata de un encuentro en el que el pontífice conocerá las distintas realidades que tienen que ver con el fenómeno migratorio. Conocerá de primera mano las historias de aquellas personas que han llegado en cayucos y pateras a las islas pero también de todos aquellos que voluntariamente ayudan en su atención.

¿Cuánto dura el acto de Arguineguín?

El evento está previsto que dure una hora, hasta las 12:45. Reunirá en torno a dos mil personas en el muelle de Arguineguín.

Dónde ver el acto en directo

RTVC ofrecerá una cobertura especial de la visita del papa León XIV a Canarias. Con un despliegue técnico y humano para un evento histórico. Ofreceremos las mejores imágenes y conexiones en directo siguiendo el minuto a minuto del encuentro. Todo el acto se podrá seguir en directo en: