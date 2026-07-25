La Aemet prevé tiempo estable con altas temperaturas, cielos mayoritariamente despejados, ligera calima en altura y rachas de viento fuerte en varias zonas del archipiélago

Las altas temperaturas marcarán la jornada en Canarias con máximas de hasta 29 grados. EFE

La jornada estará marcada por las altas temperaturas en Canarias, con valores que alcanzarán los 29 grados en Tenerife y los 28 en Fuerteventura, en un contexto de tiempo estable y cielos mayoritariamente despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de Las Palmas predominarán los cielos despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en las zonas bajas del norte y ligera calima en niveles altos.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, mientras que el viento soplará con intensidad, pudiendo registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes en algunos puntos.

Las temperaturas descenderán ligeramente

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se prevén intervalos nubosos en el norte, con posibilidad de lloviznas durante la madrugada en las medianías del noreste, y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la isla.

Aunque las temperaturas descenderán ligeramente, el ambiente continuará siendo caluroso, con máximas de 29 grados, mientras que el viento dejará intervalos de fuerte en la vertiente sureste, el extremo noroeste y la fachada sur del área metropolitana.