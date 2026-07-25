El sistema PiroSAR, impulsado por la Agencia Espacial Europea, ofrecerá información continua sobre la evolución del incendio para mejorar la respuesta de los servicios de emergencia

Un nuevo sistema de satélites permitirá seguir los incendios forestales en tiempo real. EFE

Un nuevo sistema de monitorización por satélite permitirá seguir la evolución de los incendios forestales en tiempo real a partir del verano de 2027.

El proyecto PiroSAR, impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y cofinanciado por Telespazio Ibérica, utilizará imágenes de radar para proporcionar información continua incluso con humo, malas condiciones meteorológicas o durante la noche.

La herramienta funcionará las 24 horas del día y permitirá delimitar los frentes activos, detectar cambios en el perímetro de los incendios y elaborar mapas sobre la propagación del fuego.

Comercialización a partir de 2027

Además, los servicios de emergencia podrán acceder a los datos en un plazo de entre tres y seis horas, facilitando una respuesta más rápida y eficaz ante este tipo de emergencias.

Durante su fase de desarrollo, el proyecto contará con la colaboración de entidades de Canarias y Galicia para adaptar el sistema a las necesidades de los equipos de intervención.

Sus impulsores prevén iniciar la comercialización en España a partir de 2027 y extender su uso a otros organismos europeos en 2029, en un contexto marcado por el aumento de los grandes incendios favorecidos por las altas temperaturas.