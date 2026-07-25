La ayuda humanitaria de emergencia de Tenerife se canalizará a través de entidades con experiencia sobre el terreno para atender a la población de Venezuela afectada por el terremoto
El Cabildo de Tenerife destinará un millón de euros a una ayuda humanitaria de emergencia para apoyar a la población venezolana afectada por el terremoto del pasado mes de junio.
La medida, impulsada por la Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, busca dar respuesta a las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe y de la crisis que atraviesa el país.
La corporación insular tramita una modificación de crédito que permitirá conceder subvenciones directas a organizaciones con presencia y experiencia en Venezuela, con el objetivo de garantizar una distribución rápida y eficaz de los recursos.
Financiará productos de primera necesidad
La ayuda financiará asistencia sanitaria, medicamentos, productos de primera necesidad y los costes logísticos para su transporte y reparto.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó los lazos históricos y humanos que unen a Tenerife con Venezuela y defendió la necesidad de actuar con responsabilidad y solidaridad.
Los fondos se repartirán inicialmente entre entidades como Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Tenerife, Bosco Global, Fecave y otras organizaciones vinculadas a la comunidad canario-venezolana, aunque la distribución podrá adaptarse en función de la evolución de la emergencia.