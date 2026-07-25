La ayuda humanitaria de emergencia de Tenerife se canalizará a través de entidades con experiencia sobre el terreno para atender a la población de Venezuela afectada por el terremoto

El Cabildo de Tenerife destina un millón de euros para la reconstrucción de Venezuela. Europa Press

El Cabildo de Tenerife destinará un millón de euros a una ayuda humanitaria de emergencia para apoyar a la población venezolana afectada por el terremoto del pasado mes de junio.

La medida, impulsada por la Consejería de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales, busca dar respuesta a las necesidades más urgentes derivadas de la catástrofe y de la crisis que atraviesa el país.

La corporación insular tramita una modificación de crédito que permitirá conceder subvenciones directas a organizaciones con presencia y experiencia en Venezuela, con el objetivo de garantizar una distribución rápida y eficaz de los recursos.

Financiará productos de primera necesidad

La ayuda financiará asistencia sanitaria, medicamentos, productos de primera necesidad y los costes logísticos para su transporte y reparto.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destacó los lazos históricos y humanos que unen a Tenerife con Venezuela y defendió la necesidad de actuar con responsabilidad y solidaridad.

Los fondos se repartirán inicialmente entre entidades como Cruz Roja Española, Cáritas Diocesana de Tenerife, Bosco Global, Fecave y otras organizaciones vinculadas a la comunidad canario-venezolana, aunque la distribución podrá adaptarse en función de la evolución de la emergencia.