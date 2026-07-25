El balance oficial asciende a 5.546 muertos y 16.740 heridos, mientras continúan las labores de asistencia tras los terremotos de Venezuela registrados el pasado 24 de junio

Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.500 fallecidos. Europa Press

Las autoridades venezolanas han elevado este sábado a 5.546 el número de fallecidos por los terremotos de magnitud superior a 7 registrados el pasado 24 de junio, una cifra que supera los 16.700 heridos y que continúa aumentando a medida que avanzan las labores de evaluación y respuesta.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, más de 17.900 personas se han visto afectadas por la catástrofe y 128.324 familias han recibido asistencia.

Además, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas, mientras que más de 1.400 réplicas han sacudido el país desde el seísmo principal.

107 campamentos temporales

Los terremotos han destruido por completo 190 edificios y obligado a habilitar 107 campamentos temporales para albergar a cerca de 23.800 desplazados.

En paralelo, el Gobierno ha defendido su gestión frente a las críticas recibidas y ha destacado el despliegue de casi 31.000 efectivos, junto a miles de rescatistas internacionales y voluntarios, para atender a la población afectada.