Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.500 fallecidos

El balance oficial asciende a 5.546 muertos y 16.740 heridos, mientras continúan las labores de asistencia tras los terremotos de Venezuela registrados el pasado 24 de junio
Las autoridades venezolanas han elevado este sábado a 5.546 el número de fallecidos por los terremotos de magnitud superior a 7 registrados el pasado 24 de junio, una cifra que supera los 16.700 heridos y que continúa aumentando a medida que avanzan las labores de evaluación y respuesta.
Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, más de 17.900 personas se han visto afectadas por la catástrofe y 128.324 familias han recibido asistencia.
Además, los equipos de emergencia han logrado rescatar a 6.462 personas, mientras que más de 1.400 réplicas han sacudido el país desde el seísmo principal.
107 campamentos temporales
Los terremotos han destruido por completo 190 edificios y obligado a habilitar 107 campamentos temporales para albergar a cerca de 23.800 desplazados.
En paralelo, el Gobierno ha defendido su gestión frente a las críticas recibidas y ha destacado el despliegue de casi 31.000 efectivos, junto a miles de rescatistas internacionales y voluntarios, para atender a la población afectada.